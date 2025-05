José Luis Borja, un portero murciano entre leyendas

David Soria Viernes, 16 de mayo 2025, 00:35 | Actualizado 01:31h. Comenta Compartir

Jugó con Gento, Amancio, Pirri o Santillana y se enfrentó a Pelé o Johan Cruyff. Y aun así, su figura no es excesivamente célebre. Se trata de José Luis Borja (Cabezo de Torres, 77 años) y su historia está reflejada en el libro 'José Luis Borja. La parada de mi vida', obra de Samuel Linares, periodista, doctor en Comunicación y Jefe de Gabinete en la Universidad Católica de Murcia (UCAM). «Fue el primer jugador murciano por el que el Real Madrid pagó dinero para ficharle», apunta sobre un portero que también defendió los escudos del Real Murcia y del RCD Espanyol.

La idea del libro, presentado hace unos meses y ahora disponible también en la librería Diego Marín de la capital murciana, llegó de manera espontánea entre una lluvia de anécdotas pertenecientes a aquellos años. «Le conocía desde que yo era niño. Tenía mucha relación con algunos de sus cinco hijos y hablando con Sergio surgió», admite un Linares que se puso manos a la obra a finales de 2022. Comenzó entonces un proceso en donde se sucedieron las conversaciones. «Empecé a tener muchas entrevistas con José Luis en su casa. Y no solo con él, sino también con muchos de los que fueron compañeros suyos: Sergio Moya del Real Murcia, Miguel Ángel o Vicente del Bosque del Real Madrid, Molinos o Amiano del Espanyol...», enumera.

Igualmente, hubo detrás un trabajo de documentación, revisando y seleccionando recortes de prensa y fotografías de la época. «Su hija pequeña conservaba un archivo espectacular. También me ha ayudado mucho un aficionado del Espanyol con fotografías hechas por él mismo en el campo de Sarrià. He tenido acceso a un montón de documentos que he podido plasmar en el libro», explica el autor.

De esta manera, ha podido reconstruir y recordar la carrera de un futbolista relevante a finales de los años 60 y principios de los 70. «Era uno de los mejores porteros de España. Incluso estuvo en una convocatoria de la selección espñaola. Estaba ahí con José Ángel Iribar o Miguel Reina. En el Espanyol estaba entre los 10 jugadores mejor pagados de la Liga en Primera División», destaca Linares. En el conjunto catalán formó parte de un equipo histórico, que en la temporada 1972-73 estuvo muy cerca de ganar la Liga contra el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid.

Fe católica

En la actualidad, José Luis Borja da nombre a una calle de su localidad natal, Cabezo de Torres. Sin embargo, para el gran público puede resultar un gran desconocido. Han pasado muchos años y cuando colgó las botas no volvió a estar cerca de la pelota. «Se tuvo que retirar relativamente joven, con unos 30 años. Tuvo muchos problemas de lesiones. Después ya no se dedicó al fútbol. Ni fue entrenador ni estuvo vinculado a algún club. No se le siguió tanto la pista», comenta el autor sobre una persona que también ha preferido mantenerse fuera de los focos y lejos del fútbol.

Ya lejos de los terrenos de juego, empezó a sentir la fe católica. Una trayectoria vital marcada por el fútbol y la religión que se simboliza, de hecho, en la foto de portada del libro. En ella, el portero protagoniza una parada con el Real Murcia en La Rosaleda de Málaga, a finales de los años 60. El propio José Luis Borja la eligió por la sombra proyectada en forma de cruz. Una parte más de su vida que no falta en esta biografía, con prólogo del periodista Tomás Guasch, para no olvidar a aquel portero murciano que voló hasta situarse a la altuta de algunas de las leyendas del fútbol.

