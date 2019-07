Tercera división Joaquín Flores, más cerca de vender el Lorca Deportiva Walter Pandiani. / LV PEDRO RE LORCA. Martes, 9 julio 2019, 03:28

Avanzan las negociaciones para el cambio de dueño en el Lorca Deportiva. En este sentido, parece que esta semana será clave en el futuro del club que preside Joaquín Flores. No es la primera vez que este busca dejar la presidencia, ya que lo intentó hace un par de temporadas, cuando Pedro Cordero cogió las riendas de la entidad. Sin embargo, aquello no fructificó porque después del ascenso a Segunda División B, el equipo no pudo mantener la categoría y volvió a la Tercera División.

No ha trascendido el nombre de la empresa compradora, aunque el presidente asegura que no es de la Ciudad del Sol. Mientras continúan las negociaciones, se sigue preparando el equipo de la próxima temporada. Así, esta semana se dará a conocer el nombre del entrenador y de todos los futbolistas que continúan en el equipo. El Lorca Deportiva ya se ha comprometido con cinco de esos jugadores y ha fichado a uno nuevo. Así, seguirán, en principio, Antoñito, Ángel Robles, Higgins, Luismi y Jordán. En cuanto al nuevo, ya hay un acuerdo con el delantero Andrés Carrasco, muy querido por la afición, que vuelve al equipo lorquino tras una temporada en el Villanovense (Segunda B).

Expectación en el Lorca FC

Y si el de Carrasco es un fichaje ilusionante para el Deportiva, no se puede decir menos del entrenador del Lorca FC, Walter Pandiani, que será presentado mañana, a las 13.00 horas, en el Artés Carrasco. Es grande la expectación que hay en torno al conocido entrenador, un hombre con un buen historial como jugador, pero inexperto en los banquillos. El uruguayo solo ha entrenado a equipos juveniles, como el Hospitalet y el Europa.

El entrenador llega de la mano de un grupo inversor, que posiblemente sea el complemento que necesitaba Roberto Torres para asegurar el futuro de la entidad. Por el momento solo son dos los jugadores comprometidos con el equipo blanquiazul, ya que toda la plantilla de la pasada temporada ha causado baja. Las dos incorporaciones son dos defensas, el catalán Samuel y el belga Ahmed Kahlil.