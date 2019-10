La batidora El Imperial, quinto líder en cinco jornadas en el grupo XIII Jugadores del Imperial celebran uno de los cuatro goles que marcaron el domingo al Olímpico. / Real Murcia El Imperial está en un gran momento y la próxima jornada visita al UCAM B, cuarto en la tabla, en el que será el partido de la jornada ANDRÉS CREMADES Murcia Martes, 1 octubre 2019, 09:49

El Imperial es el nuevo líder del grupo XIII de Tercera División. El equipo que entrena Javi Motos es el quinto que se pone al frente de la tabla en las cinco jornadas que se llevan disputadas, lo que deja claro que esta campaña hay mucha igualdad. Además, Lorca Deportiva, Mar Menor y UCAM B también están muy fuertes. Por otro lado, el Ciudad de Murcia es el único equipo no ha ganado aún y tiene un punto. Plus Ultra, Olímpico de Totana y Huércal-Overa también están hundidos y ocupan los puestos que agobian, los que hacen que los equipos jueguen con mucha presión.

A pesar de que jugadores básicos como Víctor Meseguer y Álex Melgar están siendo utilizados por el primer equipo del Real Murcia, el Imperial está en un gran momento y la próxima jornada visita al UCAM B, cuarto en la tabla, en el que será el partido de la jornada.

Lorca Deportiva «No aguantamos otro mes sin cobrar», dice la plantilla

Lo del Lorca Deportiva tiene mucho mérito. Pese a que sus jugadores, que no cobran desde hace meses, no habían entrenado en toda la semana, consiguió sacar el primer empate que cede en El Pitín el Mar Menor. El resultado se podía prever entre dos gallitos de la categoría, lo que no se podía pensar es que a estas alturas de temporada los lorquinos tuvieran todo tipo de problemas. De no cambiar las cosas, lo peor puede venir esta semana, ya que se acumulan los meses sin cobrar y varios jugadores, entre ellos Andrés Carrasco, que ya suma seis dianas, están recibiendo ofertas de equipos de superior categoría. La plantilla lo ha dejado claro: «No aguantamos un mes más así».

Un equipo irregular El Lorca FC, lo contrario que sus vecinos

El Lorca FC volvió a ganar. El equipo es irregular pero, a diferencia de sus vecinos, los de Pandiani están al día en el cobro. En una salida a priori fácil ganaron 1-2 al Ciudad de Murcia pidiendo la hora, y es que al equipo lorquino le cuesta horrores cerrar los partidos. Demasiada anarquía en un equipo que se coloca quinto, aunque, de los seis de arriba, es el que menos goles convierte y el que más encaja. El Ciudad de Murcia tiene que hacer algún cambio, cada vez está más hundido, sigue sin ganar y lo peor es que lo ha perdido todo el último mes. El equipo es colista y no da señales de vida.

Muchas dudas El Churra no es lo que era sin Adrián Hernández

El Churra no es lo que era. El equipo que entrenaba la temporada pasada Adrián Hernández, actual técnico del Real Murcia, está tocado. Los verdes fueron goleados en su casa (1-3) por el UCAM B y encadena tres derrotas. Ismael Ibáñez comienza a estar más que cuestionado. Mientras, los universitarios de Sergio Aracil ya están en zona de 'playoff'. Para muchos está siendo el filial revelación. Practican buen fútbol y la consecuencia es clara: tres triunfos seguidos y unos números que enamoran.

En racha Dani Barriles, el azote de la delantera del Mazarrón

Quedan ya atrás las dos primeras derrotas del Mazarrón, equipo confeccionado a base de talonario. Ha conseguido reconducir su situación y arrancó tres puntos del infierno del Ángel Celdrán. En una primera parte primorosa, los de Asensio lo dejaron visto para sentencia. Ojo al estado de forma de Dani Barriles, que volvió a marcar dos goles y está siendo un auténtico azote.

Por otro lado, solo la irregularidad del filial del Cartagena está haciendo que el equipo no esté en el 'playoff'. Pero lo que sí muestra el equipo de Bascuñana es hambre y ganas. Ante un Huércal-Overa necesitado, los cartageneros ganaron con un gol de Óscar Siafá. El guineano deja a su equipo a solo dos puntos de los cuatro primeros.