Igualdad, sorpresas e históricos en apuros en el impredecible grupo 2

Muchos dicen que el nivel del grupo 2 es bajo y que nadie es capaz de destacarse en cabeza. Sin embargo, los futbolistas implicados hablan ... de igualdad entre todos los conjuntos que lo componen. Como muestra, lo que sucedió en la jornada pasada cuando el colista Antequera sumó un punto en Ibiza, que luchaba por ser líder. Un cuadro malagueño que sumó su otro punto en la primera jornada ante un Cartagena que si gana hoy en el partido pendiente en Sabadell (17h), será líder en solitario.

A falta del duelo de la Nova Creu Alta, por ahora ningún equipo ha ganado ni tres de los cuatro partidos jugados, mientras que entre el quinto y último equipo en 'playoff', el Alcorcón, y el primero del descenso, solo hay tres puntos. De hecho, llama la atención que teóricos candidatos al ascenso e históricos como el Nástic, el Hércules y el Betis Deportivo, además del Antequera que la pasada campaña jugó las eliminatorias de ascenso, ocupan puestos de descenso a Segunda RFEF.

Mirando la cabeza de la tabla también es llamativo ver encaramado a lo más alto al Europa, recién ascendido y con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Incluso podría tener dos puntos más de no ser por la remontada en la jornada 3 del Villarreal B, que igualó un 0-3 a favor de los catalanes en la ciudad deportiva castellonense. De momento, el propio Europa, Ibiza y Eldense suman 8 puntos, a los que siguen el Cartagena y Alcorcón, con 7.

El líder, a la espera de lo que haga hoy el Efesé, es el modesto Europa, que ha logrado 8 puntos en cuatro jornadas de liga

Este grupo 2 se asemeja al del curso 2021-22, cuando tras cuatro partidos lideraba la tabla el Villarreal B con 10 puntos, puntuación que ningún equipo ha alcanzado hasta ahora. Eso sí, el segundo, tercero y cuarto eran el Baleares, Alcoyano y Sanluqueño, todos con 8 puntos, siendo el cuarto el UCAM, que sin embargo acabó bajando, con 7.

Un año después, en la 2022-23, el líder tras cuatro jornadas era el Alcoyano, con 10 puntos, seguido del Intercity con 9. Les seguían el Barça B, Osasuna Promesas y el Real Murcia de Simón, los tres con 8 puntos. La temporada siguiente el Ibiza (12), Castellón (10), Ceuta (10) y Málaga (9) iban a velocidad de crucero a estas alturas, mientras que hace un año los tres primeros eran el Antequera (10), Real Murcia (9) e Ibiza (8).

En el grupo 1 todo es distinto. El líder es el Tenerife con unos números impolutos: los de Álvaro Cervera suman cuatro victorias y han marcado 10 goles sin recibir ninguno. Los dos únicos equipos que le siguen la estela son el Guadalajara y el Racing de Ferrol, que han sumado tres victorias y una derrota.

Horarios de la jornada 7

El Cartagena y el Real Murcia ya conocen los horarios de la jornada 7. Mientras que el equipo de Javi Rey visitará al Sevilla Atlético en el Jesús Navas el domingo 12 de octubre, a las 16.30 horas, el Real Murcia visitará el Municipal de Tarazona un día antes, el 11, a las 16.15 horas.