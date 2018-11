Hugo Álvarez, Santi Jara, Orfila y Carrillo, los otros 'ex'

Para cinco jugadores (cuatro del Efesé y uno del Murcia) el derbi de este domingo (Nueva Condomina, 17.00 horas) será doblemente especial. El gallego Hugo Álvarez, central grana que pasó por el Efesé en la campaña 2012-13 (34 partidos y 2 goles), es el único exalbinegro en la plantilla grana. No marca un gol desde hace cinco años, pero habrá que estar atentos por si se cumple la maldición del 'ex'. La temporada pasada, el ariete oriolano Salva Chamorro llegó en plena sequía al derbi del Cartagonova e hizo el gol del Murcia. Vencieron los locales (2-1) y desde entonces no pierde el cuadro grana a domicilio.

En el bando cartagenerista hay cuatro hombres con pasado murcianista. En verano cambió Murcia por Cartagena el extremo jienense Elady Zorrilla, uno de los más queridos por la afición grana y que tuvo un paso intermedio de tres semanas por el fútbol polaco. También dejaron Nueva Condomina para firmar por el Efesé el polivalente zaguero Pedro Orfila y el exterior diestro Santi Jara. Además, el mediapunta de Alcantarilla Jesús Carrillo se formó en las bases del Murcia y es seguidor del cuadro grana desde niño. Se marchó en su etapa de juvenil para recalar en el Real Madrid. En otro orden de asuntos, en Cartagena ya se han vendido 856 entradas para el partido.