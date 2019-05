La hora de los sub-17 Menargues, Carrillo, Iván Muñoz y Germán Varela. / ffrm Cinco futbolistas murcianos disputan los Europeos masculino y femenino de la categoría, en Irlanda y Bulgaria PACO LASTRA Sábado, 4 mayo 2019, 02:24

Los jóvenes valores del fútbol regional están empeñados en que Murcia siga presente en competiciones de alto nivel. Estancados los primeros equipos de la Región en la tercera competición, es decir, en la Segunda B, las bases toman el testigo. Silvia Lloris, Álvaro Carrillo, Iván Muñoz, José David Menargues y Germán Varela tienen la oportunidad, a los 17 años, de consagrarse en Europa.

David Gordo, seleccionador sub-17, dio a conocer el martes la lista definitiva del equipo que representará a España en el próximo Europeo de la categoría, que se celebrará en Irlanda. El técnico español cuenta con un equipo que liderará el futbolista del Mónaco Robert Navarro y contará con cuatro futbolistas murcianos del Real Madrid, del Atlético y del Valencia.

Entre los elegidos figuran los citados Iván Muñoz y Menargues, del Valencia; Álvaro Carrillo, del Real Madrid; y Germán Varela, del Atlético de Madrid, quienes el jueves volaron a Irlanda, donde defenderán al combinado español de la categoría. La selección debuta hoy sábado ante Austria en el Tolka Park de Dublín. Alemania, el martes 7, e Italia el viernes 10, son los otros rivales con los que se topará el combinado hispano en la primera fase.

No será este el único foco de atención de los aficionados murcianos al fútbol base. La joven jugadora murciana Silvia Lloris, que milita en El Palmar cadete, es una de las veinte llamadas por la seleccionadora Toña Is para disputar con la selección española el Campeonato de Europa sub-17 en la ciudad búlgara de Verna. Toña Is ya contó con Silvia hace dos semanas para un torneo internacional en la localidad francesa de Montaigu, que enfrentó a España con los combinados de China, Corea del Sur y Francia.

Silvia Lloris, en Las Rozas. / ffrm

La selección española femenina sub-17, encuadrada en el grupo A, debutará este domingo ante el combinado de Dinamarca, el 8 se enfrentará a la anfitriona Bulgaria y el 11 de mayo a Portugal. Los dos primeros equipos de cada grupo se clasificarán para las semifinales.

Silvia, defensa de gran nivel y fortaleza y única joven en edad cadete que sigue jugando al fútbol en un equipo de chicos en la región de Murcia, ha confesado que cuando conoció que había sido concocada, «no me lo creía, estaba temblando». Añade que «representar a mi país es muy especial. Es un reto, un sueño». También se emociona cuando dice que «escuchar el himno de tu país es algo muy bonito y especial».

La jugadora murciana acudió a una cita hace varias semanas en la que se enfrentó a las selecciones de China y Francia. «En esa concentración jugamos muy bien y terminamos con un empate frente a Francia, una selección muy buena», asegura.

Silvia va a compartir selección con jugadoras que demostraron en su brillante clasificación para este Europeo que esta generación quiere seguir haciendo historia. Futbolistas habituales en la Liga Iberdrola como Ana Tejada, Eva Alonso, Paola Hernández e Isabel Pala, se unen a jugadoras con un gran potencial, como Sara Carrillo, del Osasuna, que marcó seis goles en tres partidos en la Ronda Élite.