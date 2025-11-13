Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro El agresor, que fue desalojado, lanzó tres huevos que el expresidente de la FEF logró esquivar

Intento de agresión a Luis Rubiales en la presentación de su libro 'Matar a Rubiales'. El expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) hacía la puesta de largo de su libro, editado por Ultima Línea, en el que repasa, a lo largo de 500 páginas, los acontecimientos que precipitaron su salida de la presidencia de la Federación, en lo que él considera una conspiración contra su persona a raíz de la crisis del beso a Jenni Hermoso.

Poco después de comenzar y mientras el expresidente de la Federación y su editor iniciaban el acto, un hombre adulto con una capucha se ha colado en la sala al grito de «no se preocupan, no pasa nada» y le ha lanzado tres huevos.

El expresidente de la FEF evitó el impacto -aunque uno de los huevos le golpeó en la espalda- y se fue hacia él, pero el agresor fue desalojado del lugar de la presentación por varias personas de seguridad y algunas otras que se encontraban en la sala y, tras unos momentos de desconcierto, Rubiales continuó con la presentación. Antes de tomar de nuevo la palabra, Rubiales ha pedido que se tomen los datos del hombre que le ha tirado los huevos para «la correspondiente denuncia» ante la Policía. Posteriormente, el propio Rubiales confirmó que se trataba de un tío suyo.

«Me he asustado mucho»

Rubiales, que se lanzó a por el atacante tras esquivar el lanzamiento de los huevos y fue parado por varios asistentes al acto, explicó después por qué intentó defenderse. «La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho», señaló.

«A mí que me tiren huevos la verdad es que me da igual», continuó tras el incidente. «En este país no sé qué porcentaje hay de gente que me tiraría huevos, y otros flores porque soy uno de los pocos que se atreve a contar la verdad, ese es el motivo del libro», añadió.

Poco después aseguró que «estoy fuerte, muy bien. A mí estos cobardes no me importan lo más mínimo». El expresidente, más tranquilo, confesó que «se demuestran con estas acciones quienes son los intolerantes» y celebró el recibimiento que está teniendo el libro porque «eso es que la gente empieza a no creerse las noticias falsas».

Junto a Rubiales, además del editor del libro Gonzalo Sichar, estuvieron algunos de sus antiguos colaboradores, como Andreu Camps y Tomás González.

