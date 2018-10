Premier League Hazard no tendría problema en retirarse en el Chelsea Eden Hazard, con la camiseta del Chelsea. / Will Oliver (Efe) El belga apacigua los rumores de un posible fichaje por el Real Madrid COLPISA / AFP LONDRES Viernes, 19 octubre 2018, 15:41

Eden Hazard ha asegurado que sería «feliz» finalizando su carrera en el Chelsea si no se materializa su deseado traspaso al Real Madrid, la víspera de jugar contra el Manchester United el partido estrella de la novena jornada de la Premier League.

«Cuando estaba en el Lille siempre dije que quería un día venir a Inglaterra porque es la liga de mis sueños, es muy dura, y un día intentar jugar en España», ha explicado el belga. «Casi tengo 28 años, llevo siete años en el Chelsea y lo hemos ganado casi todo. Puedo finalizar mi carrera con el Chelsea, no hay problema. Estoy muy contento en este club, con el equipo, mi familia es feliz aquí», ha continuado. «Por lo que si no hay traspaso, si no voy a España, no es un problema. Amo a los hinchas y los hinchas me aman a mí», ha añadido.

Hazard ha insistido en las últimas semanas en que vería con buenos ojos jugar en el Real Madrid. «Es mi sueño desde niño», señaló a principios de octubre.

Hazard tiene contrato con el Chelsea hasta 2020, pero no quiere seguir el ejemplo de su excompañero en el club inglés Thibaut Courtois, que forzó su traspaso al Real Madrid.

Protagonista de un comienzo de temporada espectacular, Hazard es una pieza clave en el nuevo Chelsea de Maurizio Sarri, que ocupa la segunda posición en la tabla con los mismos puntos que el líder, el Manchester City. Además el belga es el máximo goleador de la Premier League con siete tantos.