Tercera División El grupo XIII vuelve a ser de veinte Jugadores y técnicos del Plus Ultra fueron recibidos ayer por el acalde Ballesta, por su ascenso. / ayto El descenso de cinco clubes y el ascenso de tres dejan un grupo más ajustado, que gana en calidad PEDRO RE LORCA Jueves, 20 junio 2019, 01:17

ca Deportiva a manos del Unión Viera de Las Palmas de Gran Canarias el pasado domingo puso el punto final a la temporada en el Grupo XIII de Tercera División. Solo el Yeclano, que acabó primero, ha logrado el ascenso a Segunda B. Los otros tres participantes: Lorca Deportiva, Lorca FC y Churra se han quedado en el camino. El Churra cayó a las primeras de cambio, no fue rival para la Gimnástica Segoviana. Algo parecido le ocurrió al Lorca FC, equipo que tampoco pudo con el Alcobendas Sport. Más lejos llegó el Lorca Deportiva, hasta la segunda ronda. En la primera fue capaz de eliminar al Sariñena, pero en la segunda no pudo con el Unión Viera.

Al tratarse de un grupo de 22 equipos, la campaña recién finalizada tenía cinco descensos para volver a las 20 plazas de anteriores temporadas. Bajaron a Preferente Ciudad de Murcia, La Unión Atlético, Estudiantes, Algar y Cieza. En algunos casos se trata de equipos que están acostumbrados a jugar en Tercera División, como La Unión Atlético y Cieza. Tres son los equipos que han logrado el ascenso desde preferente, Cartagena FC, El Palmar y Plus Ultra. Son conjuntos que ya han disfrutado del grupo XIII y regresan para no ser meras comparsas la temporada que viene.

El premio de la Copa

Se reducen los equipos, pero la calidad sigue intacta. Habrá un buen número de aspirantes a luchar el curso que viene por el 'playoff' de ascenso. El Lorca Deportiva se ha quedado en el camino sin lograr el ansiado salto a la Segunda B, pero al quedar segundo jugará la Copa del Rey. Serán eliminatorias abiertas a un solo partido. Le puede tocar un equipo de cualquier categoría. Además de los lorquinos, también estarán en el bombo el Yeclano Deportivo, como campeón de Tercera División, junto a El Palmar, primero de Preferente.

El grupo de veinte equipos lo componen dieciséis de la temporada pasada, tres recién ascendidos, y un descendido de Segunda B. Habrá 18 equipos de la Región y los almerienses Atlético Pulpileño y Huércal Overa. El Jumilla retorna a Tercera después de haber jugado la promoción de descenso, no pudo con el Real Unión de Irún. Ocupa la plaza del ascendido Yeclano Deportivo. De la temporada pasada quedan Lorca Deportiva, Lorca FC, Churra, Atlético Pulpileño, Águilas, Mar Menor, UCAM Murcia B, Minera, Mazarrón, Olímpico de Totana, Los Garres, Real Murcia B, Muleño, Minerva, Huércal Overa y Cartagena B. A estos se unen tras su ascenso, El Palmar, FC Cartagena y Plus Ultra. Los dos primeros ascendieron directamente, el Plus Ultra lo hizo tras la promoción.

Salvo sorpresas de última hora, estos serán los equipos que compitan la temporada próxima en el Grupo XIII de Tercera División, que representa a la Región de Murcia.

Parece que Lorca Deportiva y Lorca FC serán los dos clubes representantes de la Ciudad del Sol. En principio, sus presidentes han anunciado la intención de participar. El cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Lorca puede traer novedades, habrá otro intento para unir los dos equipos de la ciudad. Si esta iniciativa prosperara, quedaría una plaza libre y Lorca solo tendría un equipo la próxima temporada.