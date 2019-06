Un grupo IV para echarse a temblar Real Murcia y UCAM durante un encuentro en una imagen de archivo. / Vicente Vicéns/ AGM Los patinazos del Recre y el Cartagena y el descenso del Córdoba ponen más caro el próximo 'playoff' JOSÉ OTÓN Martes, 18 junio 2019, 02:38

Ya no se puede decir que el grupo IV sea el más fuerte de toda la Segunda B, aunque sí es posible avanzar que el de la próxima campaña será de armas tomar. Sobre todo por el pedigrí y el potencial de los equipos murcianos, andaluces, extremeños y norteafricanos que buscarán ascender a Segunda. Este año ninguno de los cuatro conjuntos que iniciaron la actual fase de ascenso a Segunda procedentes de esta demarcación territorial sigue en pie, pero lo volverán a intentar a partir de finales de agosto.

El Recreativo de Huelva de Salmerón, como campeón de grupo, perdió por goleada en la eliminatoria de ascenso directo frente al Fuenlabrada y el pasado domingo sucumbió en la segunda oportunidad frente al Mirandés. El Cartagena, segundo del grupo, superó la primera eliminatoria frente al Castilla, pero en la segunda no pudo contra la Ponferradina. Trayecto idéntico al del Melilla, que tras apear en los inicios al Villarreal B no pudo contra el Atlético Baleares. El único que quedó fuera a las primeras de cambio fue el Badajoz de Nafti, que fue sorprendido por el Logroñés, a pesar de que los extremeños llegaron embalados a la fase decisiva del campeonato.

Posible composición Región de Murcia Cartagena, Real Murcia, Yeclano y UCAM. Andalucía Córdoba, Recreativo de Huelva, Marbella, San Fernando, Sevilla Atlético, Balompédica Linense, Atlético Sanluqueño y Recreativo Granada. Extremadura Badajoz, Don Benito y Mérida. Norte de África Melilla. Castilla-La Mancha Talavera. Posibles ascensos a Segunda B a falta de la última eliminatoria de 'playoff' Cádiz B, Linares Deportivo, Algeciras, Villarrobledo, Villarrubia y Unión Deportiva Socuéllamos.

Esto, junto al descenso a Segunda B del histórico Córdoba, hará que el grupo IV del curso 2019-20 esté más cargado que nunca de aspirantes al ascenso. El equipo andaluz, que si arregla sus problemas económicos recibirá una importante subvención por el descenso de la Liga, parte como gran favorito. Quizás casi a la misma altura que el Cartagena de Paco Belmonte, que en los últimos años se ha convertido en un proyecto fiable con una masa social consolidada. Junto a ellos, en el ránking de favoritos estará el Recreativo de Huelva que, con Salmerón, ha dejado de ser un tapado y ya sueña con volver a Segunda.

La clase media, en la que hay que englobar a un Murcia de bajo coste, y al UCAM, Marbella, Melilla, Badajoz y Mérida, puede complicar más el ascenso

Falta por saber qué papel desarrollarán en el nuevo ejercicio el Real Murcia y el UCAM, dos conjuntos que, de partida, mirarán hacia el 'playoff'. Los granas, en plena reconversión, podrían presentar un equipo muy joven y ajustado económicamente, que, a falta de presupuesto, pueden agarrarse al escudo y la afición para pelear por meterse arriba. El club universitario, que esta campaña ajustará el presupuesto un poco más, también diseñará un equipo competitivo ya que cuenta con una institución detrás que le asegura la solvencia necesaria. Igual que el Melilla, que, tras jugar el 'playoff' y caer en segunda ronda, volverá a ser un equipo incómodo que siempre ha vivido pegado a los cuatro primeros y que tiene un presupuesto alto por las ayudas institucionales.

Otro enigma para la próxima temporada: el rendimiento de equipos como el Marbella, el Badajoz y el Mérida, que acaba de volver al tercer escalón del fútbol español desde Tercera. El conjunto malagueño apunta a equipo revelación después de la entrada el pasado mes de noviembre de un grupo inversor de Hong Kong representado por Zhao Zhen y asesorado por la empresa de repreentación Best of You que dirige los caminos de futbolistas como Casemiro, Benzema, Canales y Granero, entre otros. No por eso tiene asegurado el éxito deportivo, pero sí contará con un buen presupuesto para conformar una gran plantilla para disputar el 'playoff'.

El Badajoz, la gran revelación de final de campaña, contará con Nafti para el banquillo y con Óscar de Paula como director deportivo. Hasta el Mérida, que vuelve a Segunda B tras una campaña en el infierno de Tercera, tiene mimbres de sobra para mirar hacia arriba.

En total, en el grupo IV, al que todavía podrían acceder equipos que están en el 'playoff' de ascenso desde Tercera como el Cádiz B, Linares, Deportivo y Algeciras, se acumulan 34 temporadas en Primera División repartidas entre las 18 que ha estado el Real Murcia, las 9 del Córdoba, las 5 del Recreativo de Huelva y las 2 del Mérida, una marca que solo es superada por los aspirantes del grupo III, con el Hércules (si no sube a Segunda), Castellón, Sabadell, Nástic de Tarragona y Lleida. A falta de que se resuelvan las eliminatorias Ponferradina-Baleares y Hércules-Mirandés, que no afectarán al grupo IV, en el resto de grupos habrá otros aspirantes claros como el Castilla, Cultural Leonesa, Majadahonda, Burgos, Logroñés, Nástic y Barça B, entre otros, más las típicas sopresas de cada temporada.

Mario Marín, en la agenda

El lateral derecho de 28 años Mario Marín, criado en la cantera del Murcia, con el que jugó tres campañas en Segunda, podría volver a la Nueva Condomina. Algar lo tiene en su agenda, igual que al centrocampista de Albudeite Peque, que la pasada campaña militó en el Jumilla de Pontes junto a Marín.