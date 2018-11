TERCERA DIVISIÓN La grada es la gran incógnita para el derbi del domingo Juan Casuco estará hoy en el duelo de veteranos. agm / VICENTE VICENS / Los dos clubes de Lorca suelen reunir a menos público del esperado, pero confían en que el choque cambie la dinámica PEDRO RE LORCA Viernes, 23 noviembre 2018, 02:07

Todo está listo para que el domingo ruede el balón, en una cita histórica que el buen aficionado al fútbol de Lorca no se quiere perder. Ahora falta por saber cuántos espectadores acudirán al Artés Carrasco, porque entre los dos equipos no suman más de mil de forma habitual. Por ejemplo, al último partido del Lorca FC ante el Cartagena B no se dieron cita más de 500 espectadores. Peor le fue al Lorca Deportiva, que ante el Cieza solo consiguió reunir a 200. Con estos precedentes es casi seguro que no se superarán los 4.000 espectadores en el primer derbi de la Ciudad del Sol tras el jugado entre el Lorca Deportiva y el Promesas en un encuentro disputado en el desaparecido estadio de San José hace más de 24 años.

La grada será pues una incógnita, ya que las aficiones de ambos equipos están poco acostumbradas a este tipo de choques. Los colores son los mismos en ambos, blanco y azul, aunque el Lorca FC tendrá que jugar con su segunda equipación. Y es que en este partido será el Lorca Deportiva el que vista de blanquiazul por ser el que juegue como local. Eso significa que sus socios tendrán entrada gratuita y el resto de los aficionados pasarán por taquilla, para abonar 10 euros para cualquier lugar del estadio.

Otra ubicación

Lo que sí está claro es que este partido se juega en el campo, pero también en la grada. Cada equipo cuenta con una peña numerosa. En el Lorca Deportiva está Orgullo Lorquino, que se ubicará en el fondo sur, lugar habitual cuando juega su equipo como local. La del Lorca FC es la Piratas del Artés, que tendrá que cambiar de sitio y ha elegido la tribuna baja.

Los dos equipos llegan a la cita con sus plantillas casi al completo, por lo que Sergio Sánchez y Germán Álvarez podrán poner sobre el campo sus equipos de gala. El Lorca Deportiva tendrá la duda del lateral izquierdo Argachá. El Lorca FC podrá contar con los 18 jugadores de la plantilla, incluyendo a Iñigo Barrenechea, que ya se ha recuperado de su lesión y el pasado domingo jugó los primeros minutos ante el Cartagena. Además, volverán dos jugadores que estaban sancionados y son el lateral Alain y el centrocampista Portilla. Ambos fueron expulsados ante el Águilas y el domingo pasado ya cumplieron el partido de sanción.