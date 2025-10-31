El gol que Rafa Ortiz soñó toda su vida y conquistó Cieza Un disparo al corazón. El jugador granadino se convirtió el miércoles en el héroe local tras clasificar a su equipo a segunda ronda de Copa con una volea que jamás olvidará

Fernando Perals Viernes, 31 de octubre 2025, 01:08

El gol con el que cualquier niño sueña mientras duerme. El tanto que desde pequeño, en el patio del colegio o en la plaza del pueblo, todos imaginan marcar algún día. El que llega en los últimos instantes. El que da la victoria. El que hace temblar a un pueblo y le invita también a seguir soñando. Ese día que anhelan todos los que fantasean con ser futbolistas fue el que vivió y el que jamás olvidará Rafa Ortiz (Granada, 22 años) el pasado miércoles en el triunfo del Cieza ante el Córdoba, una gesta que llevó al equipo espartero, de la quinta categoría del fútbol español, a derribar a uno de Segunda y avanzar de ronda en la Copa del Rey.

La gloria estaba reservada para él. Era el día. Desde Granada había llegado su madre, que se había pedido el día en el trabajo; su hermana, de baja por maternidad, y sus amigos, que solicitaron a sus jefes cambiar la libranza del fin de semana para acompañar a su amigo un miércoles a más de 312 kilómetros de casa. «No suelen venir a verme, pero tenían muchas ganas y el partido lo merecía. No podían haber elegido mejor día», relata a LA VERDAD un Rafa Ortiz que, a pesar de disfrutar del día posterior rodeado de los suyos aún sigue en una nube.

Quién le iba a decir a este lateral izquierdo granadino de solo 22 años que en Cieza iba a encontrar «mi segunda casa» y, sobre todo, iba a «cumplir el sueño de mi vida; marcar el gol que siempre quise». Aterrizó en la Vega del Segura hace apenas unos meses, pero ya se siente «un murciano más». Formado en el Atarfe y el Huétor Vega, Ortiz probó su primera experiencia en la Región la temporada pasada en La Unión, donde se quedó con la miel en los labios al escaparse el ascenso a Primera RFEF. Pero su sitio estaba en Cieza, en ese segundo hogar que le ha robado el corazón. «Jamás imaginé vivir aquí el día más feliz de mi vida», confiesa.

El futbolista de 22 años estuvo arropado por su familia y amigos, que llegaron desde su ciudad natal para ver el partido

«¿Y por qué no?»

La jornada del miércoles comenzó pronto. Los nervios y la emoción del «partido más importante de mi carrera» 'correteaban' por su interior desde bien temprano. La Arboleja había colgado el cartel de 'no hay billetes', la afición quería fiesta y en el vestuario del Cieza resonaba una frase con fuerza: «¿Y por qué no?». Hasta quvo que ser. Porque sí.

El técnico Ranko Despotovic, el líder al que todos siguen, mantuvo la tensión hasta el último momento. La alineación se destapó en el vestuario. Y allí estaba su nombre. Rafa Ortiz, al once. Detrás de la puerta, en el verde, esperaba una lucha sin cuartel con jugadores que salen en la Play Station. Pero lo que nadie se esperaba es que el superhéroe del juego iba a ser el lateral izquierdo del Cieza. «Entramos con la convicción de que podíamos hacerlo. Tuvimos varias ocasiones en la primera parte y no nos apretaron mucho. Nos lo creímos más en el descanso», cuenta.

Ampliar El más querido.Aficionados y familiares abrazan al héroe de la noche en La Arboleja. Cedida

Los minutos pasaban y el cansancio se camuflaba por el griterío y el apoyo de una afición que llevó en volandas a los suyos. Hasta que se cumplió el 82 de juego. Un disparo de Domi fue escupido por la defensa cordobesa y el balón, que cayó del cielo como un deseo cumplido, tenía escrito su destino: «La vi caer y no me lo pensé. En cuanto golpeo el balón sé que, al menos, va a ir entre los tres palos, pero nada más verlo sabía que iba para dentro. Ya no me acuerdo de más», relata el protagonista.

Más abrazos que nunca

Miente Rafa Ortiz. Ese instante no lo olvidará jamás. «Sé que levanté los brazos y me puse a correr como un loco para todos lados. El gol entró en la esquina donde estaba mi familia y mis amigos. Creo que aún no soy consciente de lo que he vivido», reconoce el joven granadino. Collejas, golpes cariñosos en la cara, gritos y «un alboroto tremendo que se unía de la locura de los compañeros y el público» fue lo que esperaba en aquel rincón a Rafa, que recibió más abrazos que nunca antes.

Por delante, 10 minutos de nervios en los que «las piernas no pesaban porque parecía que nos llevaba la afición», entregada a los suyos desde antes del comienzo y hasta altas horas de la noche. No hubo sufrimiento. El destino estaba escrito. Era la noche del Cieza y de Rafa Ortiz. «No supe que el árbitro había pitado el final, pensaba que era una falta por toda la locura que había hasta que vi a la gente correro. Y allá que fui yo, otra vez para todos lados», reconoce con un acento andaluz en el que cada vez hay más espacio para el panocho.

Rafa se sigue pellizcando para darse cuenta de lo que ha logrado. Hasta su familia le insiste. «Están más emocionados que yo, voy a tardar en ser consciente», dice. La noche terminó entre abrazos y cervezas. La fiesta comenzó en el vestuario, siguió con una cena junto a compañeros de equipo y sus seguidores más fieles llegados desde Granada y concluyó, a una hora prudente, según el héroe de la noche, con otras cervezas. Se las tenían bien merecidas. Sobre todo él, un Rafa Ortiz que no dudó en golpear un balón que fue directo a conquistar el corazón de todo un pueblo y a convertirse en el recuerdo más bonito de su vida.

