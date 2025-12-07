La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

7/4/2019. Chumbi se señala a sí mismo tras marcar el gol del empate en el último minuto y celebrar con rabia, después de que el Cartagena descartara su fichaje el verano anterior. Vicente Vicéns / AGM
2019, Este derbi fue mío

El gol agónico de Chumbi que cerró cuentas pendientes

«Ese tanto nos puso en el mapa; al día siguiente me conocían mis profesores de clase»

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:34

Comenta

Es el último recuerdo de granas y albinegros batiéndose el cobre en partido oficial en el Cartagonova. Un partido que el 7 de abril de ... 2019 enfrentó a un Real Murcia en crisis deportiva, pero sobre todo institucional, y un Efesé que peleaba por el liderato y que, posteriormente, se quedaría sin ascenso al fútbol profesional. Un duelo vibrante que dejó tocado al Cartagena y que levantó a los granas gracias, especialmente, a Rafael Fernández, 'Chumbi'. El delantero aguileño se erigió como gran protagonista de ese derbi gracias a un tanto en el minuto 90 que sirvió para empatar y que celebró con rabia, tras haber coqueteado con el Efesé en el anterior mercado de verano. «Me llamaron Belmonte y Breis y luego me sentí menospreciado. Era una forma de decir 'aquí estoy yo'. Siempre he sido de sangre caliente», confiesa.

