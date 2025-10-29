Los Garres, a por el partido más importante de su historia

Jesús Fernández Murcia Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:17 Comenta Compartir

La Copa del Rey es la competición donde el sueño de ser futbolista profesional, que todo niño tuvo alguna vez, se hace realidad, aunque solo sea por un día, para aquellos que ya ven lejos poder vivir de este deporte. Eso es lo que le va a ocurrir hoy a las 19.00 horas a la plantilla de Los Garres cuando salten al césped del Enrique Roca para afrontar el partido ante el Elche. Un escenario y un rival con olor a Primera.

El humilde club de una pedanía de Murcia se coló en esta competición tras remontar al Manises en la ronda clasificatoria y ahora tienen «muchísima confianza e ilusión. Queremos disfrutar de este partido porque es una oportunidad única, que no sabemos si se repetirá», cuenta José Fernández (Murcia, 24 años), capitán de Los Garres, en la previa de este histórico duelo. El '9' fue el autor de mandar a la prórroga el partido de vuelta contra el Manises y «fue algo inolvidable. Ojalá pueda volver a pasar».

Los Garres-Elche Los Garres: Dani Navarro, Jorge Martínez, Elías Fugas, Enzo Varela, Pablo Vera, Ángel Martínez, Iván López, Luisito, José García, Francisco Martínez y Fernández.

Elche: Matías Dituro, Héctor Fort, Víctor Chust, John Chetauya, Adrià Pedrosa, Redondo, Rodrigo Mendoza, Martim Neto, Ali Houary, André Silva y Josan Fernández.

Árbitro: Mateo Busquets.

Campo y hora: Enrique Roca de Murcia. 19.00 horas.

La diferencia de categoría entre los ilicitanos y los murcianos es una obviedad. Los de Eder Sarabia afrontan su debut en esta edición copera como el equipo revelación de La Liga, donde están desplegando un juego valiente y asociativo que les sitúa en la zona templada de la tabla. El técnico aprovechará para dar descanso a sus habituales, aunque dijo en rueda de prensa que va a sacar una «alineación cojonuda». Además, debido a que el Elche tiene varios futbolistas como Héctor Fort o Ali Houary en dinámica del primer equipo, pero con ficha del filial, la convocatoria estará repleta de caras conocidas.

«Es una oportunidad única, que no sabemos si se repetirá», confiesa Fernández, delantero y capitán del equipo

El Elche tendrá que venir con ganas de quitarle el invicto al equipo de Mario Martínez, que marcha 4º en la Preferente Autonómica con dos partidos menos. El plan de los murcianos para tratar de tumbar a todo un Primera División pasa por ser «nosotros mismos y jugar sin ningún tipo de presión. Los tenemos que mirar de tú a tú, que al fin y al cabo son personas igual que nosotros y un fallo pueden tener», confiesa el capitán, que está totalmente confiado en que las gradas del Enrique Roca estarán volcadas con ellos porque así lo ha demostrado su afición, incluso, «antes de pasar la primera eliminatoria, la gente se volcó. Imagínate cuando pasamos. He visto colas inmensas en el campo para comprar la entrada. Es un día que todos quieren estar ahí con nosotros y disfrutarlo porque ellos también se lo merecen».

Un escenario de Primera

Dejarán a un lado Las Tejeras para ocupar el vestuario local en el Enrique Roca y tratar de complicarle la vida al Elche en la medida de lo posible. Con este cambio, el conjunto que sale ganando es el de Sarabia, que está más acostumbrado a tener más espacio para desarrollar su fútbol. Así que Los Garres tendrá que correr más de lo habitual para tapar todos los agujeros por los que se intentarán colar los ilicitanos. Mario Martínez ha tenido la posibilidad de que sus chicos se adapten un poco al césped natural entrenando en el Pinatar Arena, pero hasta que el colegiado no señale el inicio no sabrán lo que es moverse por el verde del Enrique Roca.

Ellos tienen claro que cada uno tiene que hacer su trabajo y no cometer errores, e incluso «atrevernos a ir al ataque y ser valientes». Lo más «jodido» para el capitán es que no vayan a poder tener minutos todos los que forman la plantilla y que algunos tendrán que vivir toda la experiencia desde el banquillo.

Fernández había pensado en pedirle la camiseta a Álvaro Rodríguez, pero el uruguayo está sancionado por la roja que vio la temporada pasada ante el Pontevedra, aunque también le mola de André Silva.