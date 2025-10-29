La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fernández brega con Pétrot para bajar un balón. Vicente Vicéns / AGM
Copa del Rey

Los Garres se deja el alma por un sueño imposible

Los murcianos dieron más guerra de la prevista y pudieron hacerle algún gol al Elche, que con muy poco esfuerzo castigó con dureza a los locales

Jesús Fernández

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:10

Comenta

Nada se le puede reprochar a la UD Los Garres. Ganarle a Elche sabía que era misión (casi) imposible, pero el equipo no dudó en ... intentarlo hasta el final. Desde el primer hasta el último futbolista vestido con la camiseta verde lo dejó todo sobre la hierba del Enrique Roca y llenó de orgullo a su gente, que inundó la grada lateral para estar al lado de los suyos en este duelo que quedará en la memoria de los habitantes de esta pedanía murciana. Seguramente no entraba en los planes visitantes que un equipo de Preferente les diese tanta guerra para pasar de ronda. Al final se impuso la lógica por el talento ilicitano.

