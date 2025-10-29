Los Garres se deja el alma por un sueño imposible

Nada se le puede reprochar a la UD Los Garres. Ganarle a Elche sabía que era misión (casi) imposible, pero el equipo no dudó en ... intentarlo hasta el final. Desde el primer hasta el último futbolista vestido con la camiseta verde lo dejó todo sobre la hierba del Enrique Roca y llenó de orgullo a su gente, que inundó la grada lateral para estar al lado de los suyos en este duelo que quedará en la memoria de los habitantes de esta pedanía murciana. Seguramente no entraba en los planes visitantes que un equipo de Preferente les diese tanta guerra para pasar de ronda. Al final se impuso la lógica por el talento ilicitano.

Tanto se lo llegó a imaginar Los Garres que la primera ocasión fue de Fernández. El capitán chutó desde la frontal cuando se cumplía el minuto 5 de partido. No le temía al Elche. Le dejaba elaborar, pero cuando el esférico le caía a Mendoza o Neto de espaldas, la consigna era clara para Serna y Luna: morder. No lo dudaba el doble pivote local y consiguieron robar muchos balones que permitieron salir a su equipo al ataque. Paquitas, en una de esas mordidas, incluso, se probó desde el centro del campo. El '7' estuvo muy activo y levantó a la gente de su asiento con algún que otro recorte. El Elche no llegaba y solo una falta directa de Silva hizo trabajar a Navarro. Se volvió a lamentar el portugués cuando mandó por encima del larguero un envío a las espaldas de los defensores.

Los Garres: Dani Navarro, Enzo, Elías, Kahuan (Carrillo, 46), Jorge Mtnez, Luisito, Serna (Douglas, 46), Luna, Fran Mtnez (Iván, 46), Paquitas (Pedrosa, 58) y Fernández (Paredes, 67). 0 - 4 Elche: Dituro, Fort (Delgado, 58), Affengruber (Bigas, 46), Pétrot, Pedrosa (Aguado, 72), Redondo, Neto (Yago, 58), Medonza, Josan, Boayar y Silva (Mir, 46). Goles: 0-1, Boayar (min. 18). 0-2, Neto (45+). 0-3, Mendoza (45+). 0-4, Redondo (76).

Árbitro: Mateo Busquets. Mostró amarilla al local Serna y expulsó al local Elías.

Incidencias: Enrique Roca. Minuto de silencio en memoria de Diego Quiles y de los fallecidos de la Dana de Valencia hace un año.

Una lucha sin premio

El buen inicio local lo chafó de golpe y porrazo Boayar al empujar a placer un pase atrás de Pedrosa para hacer el primero de la noche. Este hecho no amedrentó a Los Garres, que siguió haciendo su partido y Paquitas casi hace el empate con un remate cruzado. Las pérdidas ilicitanas daban alas a los de Mario Martínez. En el ecuador del primer periodo emergió la figura de Navarro. El arquero evitó los goles de Silva y Mendoza con dos acciones de mucho mérito, justo antes de que Paquitas, de nuevo, rozase el gol fruto de otro error del Elche. Pero el extremo de Los Garres se la mandó a las manos a Dituro cuando lo tenía todo de cara. En el añadido, todo lo bregado se vino abajo. Neto y Mendoza castigaron con dureza dos huecos en la línea de cinco y pusieron el 0-3 en el marcador en un abrir y cerrar de ojos.

La energía local en el segundo tiempo cayó en picado. Los de Eder Sarabia conseguían hacer daño con muy poco a un equipo que había pasado a defensa de cuatro. El que no tuvo su mejor noche de cara a gol fue Rafa Mir, que tuvo varias opciones de gol, pero se fue de su tierra sin premio.

Una falta en la frontal provocó la roja de Elías al atropellar a Mendoza y la buena estirada de Navarro se quedó sin premio cuando Redondo empujó el rechace. Los minutos fueron pasando y el breve paso de Los Garres por la Copa del Rey llegó a su fin.