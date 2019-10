TERCERA El fútbol vuelve a Lorca tras una semana negra en lo económico El Lorca Deportiva está atravesando por el peor momento desde que se fundó, con una directiva que no pagó y que tuvo que dimitir PEDRO RE Lorca Domingo, 13 octubre 2019, 11:20

El Lorca Deportiva está atravesando por el peor momento desde que se fundó, con una directiva que no pagó y que tuvo que dimitir. Ahora el futuro del club es incierto, la plantilla está esperando novedades, que pasan por la vuelta de Joaquín Flores o por la llegada de un nuevo grupo inversor. Y ya son cuatro los jugadores que han pedido la baja para marcharse.

Al margen de los problemas, el equipo juega este domingo contra el Churra. El partido comienza a las 12.00 horas en el Puntal, feudo de los locales hasta que no terminen las obras en su campo. Los jugadores del Lorca Deportiva no encontraron una empresa de autobuses que les lleve a Murcia y viajarán en sus coches particulares. Urbano no puede contar con el argentino Dylan por carecer de documentación ni tampoco con los futbolistas Ramón y Garre.

Al Lorca FC, por su parte, no le van mucho mejor las cosas. Su presidente Roberto Torres acaba de anunciar concurso de acreedores para final de mes, la mejor medida para el futuro del club, según dice el propio Torres. Un panorama, para los dos equipos de Lorca, que no es nada alentador.

Pandiani regresa al banquillo

El Lorca FC juega en el campo de Los Garres, en Las Tejeras, desde las 18.00 horas. Es una cita complicada, pero el equipo lorquino ya demostró muchos recursos en este tipo de partidos. El cuadro blanquiazul aspira a ganar su tercer encuentro consecutivo y a situarse entre los mejores de la categoría. Walter Pandiani vuelve al banquillo tras dos partidos de sanción. Ambos terminaron con victoria, ante el Ciudad de Murcia y el Cartagena FC. Para el choque ante Los Garres Pandiani tiene las bajas de Felipe y Balboa. El primero está sin documentación, mientras que su compañero sigue lesionado. Samuel volverá tras superar unos problemas musculares.