El fútbol en la Región vuelve a ser de bronce Nacho García / AGM Por segundo año seguido y tercero en las últimas cuatro campañas serán cinco los equipos murcianos en Segunda B, donde irrumpe el Yeclano en puesto del Lorca FC ALBERTO GÓMEZ Domingo, 22 julio 2018, 08:50

A falta de poco más de un mes para que arranque la temporada en Segunda B, los equipos murcianos se encuentran inmersos en la planificación de sus plantillas. La Región no pierde cuota de protagonismo en la categoría de bronce con respecto al ejercicio anterior. Por segundo año consecutivo y tercero en las últimas cuatro temporadas, serán cinco los conjuntos murcianos que militarán en el grupo IV del tercer escalón del fútbol español. La Región lleva cinco cursos teniendo un mínimo de cuatro representantes en Segunda B.

Esta trayectoria solo encuentra parangón entre los años 2007 y 2010 en las 29 temporadas que lleva presente la categoría de bronce tal y como está distribuida en la actualidad. En aquellos años, la Región llegó a contar con seis equipos. Algunos de ellos fueron el Ciudad de Lorquí, el Águilas, el Moratalla y el Sangonera.

Con la mirada puesta en el próximo 26 de agosto, fecha en la que se disputará la primera jornada liguera; Real Murcia, Cartagena, UCAM, Jumilla y Yeclano ya están trabajando y tienen sus pretemporadas en marcha. El próximo martes sabrán el calendario, que se dará a conocer en la asamblea general que celebrará la federación española. Cada conjunto murciano tiene unas aspiraciones distintas. El último en llegar a Segunda B ha sido el Yeclano. El conjunto del Altiplano recibió la invitación de parte de la federación después de que Xu Genbao decidiera no inscribir al Lorca FC, lo que ha supuesto la desaparición de este equipo de la Ciudad Sol, que hace solo unos meses militaba en Segunda.

El dueño del Yeclano, Pedro Romero, no ha escondido que a la alegría por el ascenso se une la responsabilidad y la necesidad de tener que hacer una plantilla de garantías en tiempo récord. Los de Yecla confirmaron que el argentino Sandroni seguirá en el puesto de entrenador. El técnico ya estuvo al frente del proyecto blaugrana cuando estuvo en Segunda B.

En La Constitución confirmaron la continuidad de varios integrantes de su plantilla. Son los casos de Miguel Serna, Francesc, Chino, Rumbo, Varela, Vivanco, Álex Vaquero, Rafa López, el goleador Iker Torre y el veterano Tonete. La primera incorporación confirmada por el Yeclano es la del atacante de 24 años Íñigo Alayeto, procedente del Cirbonero. El proyecto que encabeza Pedro Romero deberá realizar entre 10 y 12 fichajes más para armar un proyecto que permita al Yeclano competir con garantías en Segunda B, una categoría que no ocupa desde 2013.

En una tesitura diametralmente opuesta a la del equipo de Yecla se encuentra el Real Murcia. Los granas afrontarán su quinto ejercicio seguido en la categoría de bronce. Nunca en su historia el primer equipo de la Región ha encallado tanto tiempo en Segunda B. Su aspiración pasa por lograr el ascenso después de cuatro intentos consecutivos sin conseguir el objetivo. De la planificación se está encargando el director deportivo, Toni Hernández, en consenso con el presidente Víctor Gálvez, el vicepresidente Víctor Valentino Gálvez y el entrenador Manolo Herrero.

La primera plantilla del Murcia cuenta en la actualidad con 18 efectivos después de que 16 jugadores de la última temporada no siguieran en el equipo. La directiva lleva realizadas 12 incorporaciones. Del año pasado, siguen en el equipo David Forniés, Charlie Dean, Armando, David Sánchez, Juanma Bravo y Víctor Curto. La portería y la delantera son las primeras demarcaciones que ha cerrado Toni Hernández, quien todavía está a expensas de realizar otras 4 o 5 incorporaciones.

En el Cartagena, este verano ha supuesto un punto de inflexión después del doble varapalo que vivieron los blanquinegros en el tramo final de la última temporada contra el Rayo Majadohonda y el Extremadura. No lograr el ascenso después de rozarlo con los dedos le costó el puesto a Alberto Monteagudo como entrenador. Su cargo lo ocupa ahora el uruguayo Gustavo Munúa, ex del Fabril.

El Efesé ya está entrenando y ha realizado hasta el momento cinco fichajes. Además, continúan de la última temporada 12 jugadores, aunque algunos de ellos, como Dani Ábalo, Pau Torres y Sergio Jiménez cuentan con opciones de no arrancar el curso en el Cartagonova.

Este verano también corren aires de cambio en el UCAM. El equipo universitario renovó su confianza en el técnico Pedro Munitis y apostará por un proyecto con gente comprometida. Su campaña de abonos está obteniendo una buena respuesta. Los murcianos cuentan, de momento, con 6 caras nuevas, pero deberán realizar un mínimo de 10 incorporaciones más para volver a pelear por los primeros puestos del grupo.

En el Jumilla, el portugués Leonel Pontes será el entrenador. Ya ha dirigido varias sesiones y es la principal pieza que ha puesto el equipo del Altiplano junto a la renovación de Manu Miquel y los cuatro fichajes realizados.

Real Murcia Una apuesta decidida por el gol en un club grana siempre al borde del precipicio

Otro año más, el Murcia afronta una temporada en la que no se sabe si será más noticia por cuestiones deportivas o por aspectos que afectan a su gestión, empezando por la misma propiedad del club. En cuanto a las primeras, el fichaje estrella que ha realizado Toni Hernández para su proyecto es el murciano Dani Aquino. El canterano vuelve a la Nueva Condomina ocho años después para aportar los goles que ha logrado durante las dos últimas temporadas en el Racing de Santander. En Cantabria materializó 40 tantos. La apuesta por el gol ha sido una constante en el primer tramo del mercado para la directiva pimentonera. A la llegada de Aquino, se suman también las de Manel Martínez, ex del Lorca FC y el Peralada la última temporada; y Chumbi. El aguileño llega lesionado después de dos operaciones en su rodilla derecha, pero hay muchas esperanzas depositadas en él. La delantera grana la completa Víctor Curto. El catalán volvió a jugar en el amistoso contra el Sevilla, después de estar nueve meses ausente por una lesión de rodilla.

Después de cerrar la portería con Tanis y Mackay tras dar la baja a Biel Ribas, ceder a Santomé al Talavera y ultimar la salida de Simón Ballester; y de dar forma a la defensa y el centro del campo con las incorporaciones de José Ruiz, Dani Pérez, Miñano, Álex Corredera, Sergio Maestre, Héber Pena y Julio Delgado, el club grana está a expensas de encontrar en el mercado dos extremos derechos y otros dos laterales sub 23. También puede estar cerca de pactar la cesión del mediapunta venezolano del Elche Leomar Pinto. El equipo tiene libres en la actualidad dos fichas de sénior y otras dos de jugadores sub 23.

Cartagena Nuevo técnico y nuevas caras tras el mazazo

En el Cartagena este verano está suponiendo el gran punto de inflexión desde que Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis optaran por el manchego Alberto Monteagudo para el puesto de entrenador. Después de estar a segundos de lograr el ascenso en la eliminatoria de campeones frente al Majadahonda y no poder superar al Extremadura en el último partido de la temporada pasada, la directiva blanquinegra optó por tomar una de las decisiones más difíciles que se ha visto en la obligación de adoptar y fue la no continuidad de Monteagudo. Tras valorar otras opciones como Curro Torres, Fernando Estévez y Luis García Tevenet, el Efesé se decantó por el uruguayo Gustavo Munúa para el cargo de entrenador. El ex del Fabril tiene el reto de recuperar la ilusión en la afición y en la plantilla, tras el mazazo.

De entrada, los cartageneros llevan realizados cinco fichajes. El primero fue el del extremo del Murcia Santi Jara. De los granas, también han traído para su cantera al joven Andrés Campoy. Además, la directiva ha cerrado operaciones interesantes como la llegada de Jesús Carrillo. Para el centro del campo ha traído a Fito Miranda, del Cornellá. En la defensa, las primeras incorporaciones han sido las de Sergio Ayala y Antonio López.

Del curso anterior continúan Óscar Ramírez, Moisés, Jesús Álvaro, Chavero, Cordero, Hugo Rodríguez, Rubén Cruz, Cristo, Adama, Dani Ábalo, Sergio Jiménez y Pau Torres. Los tres últimos tienen opciones de salir. El Efesé deberá realizar otros 10 fichajes en las próximas semanas.

El objetivo volverá a ser un ascenso que el club cartagenero, modélico en su gestión, acaricia en los últimos años, pero no termina de conseguir.

UCAM Juventud y compromiso en busca del salto

La primera decisión de Pedro Reverte, director deportivo del UCAM, fue la de renovar la confianza en el entrenador Pedro Munitis. El cántabro fue el cuarto técnico que tuvieron los universitarios la temporada anterior tras el paso de Lluís Planagumá, ahora en el Hérculés, José Miguel Campos, en la actualidad en el Salmantino; y Luis Casas. Munitis no mejoró mucho los resultados del equipo murciano, pero su trabajo fue valorado positivamente por los universitarios. Este verano, Reverte, apoyado por Manolo Molina, novedad en la secretaría técnica del club, ya ha cerrado varias operaciones. La última fue la contratación del lateral derecho Adán Gurdiel procedente del Racing de Santander.

El primer fichaje fue el del delantero murciano Titi. El ex del Jumilla vivirá su tercera etapa en el UCAM después de ofrecer un buen rendimiento en el Altiplano. Otro refuerzo en el que hay depositadas muchas esperanzas es en el de Javi Rey, centrocampista que llegó a La Condomina desde el Badajoz. Para la zona ancha, el conjunto azul y dorado también ha traído a Toni Arranz, del San Sebastián de los Reyes. Por su parte, para la defensa los primeros refuerzos han sido Cristián Galas, jugador del Albacete que estuvo el año pasado cedido en el Alcoyano, y Edu Luna, joven zaguero que estuvo la temporada anterior cedido en el Arenas de Getxo.

Del año pasado siguen en el UCAM piezas importantes como Germán Parreño, Isi Ros, Vivi, Urko Arroyo o Manu Onwu.

Todos ellos buscarán un objetivo anunciado ya el año pasado por el presidente, José Luis Mendoza, el ascenso de categoría, tras una temporada con luces y sombras en el club universitario, que no alcanzó el 'playoff'.

Jumilla Pontes, al timón de un proyecto ilusionante

Después de lograr una permanencia de mucho mérito, completando un extraordinario tramo final en el último campeonato, el Jumilla vuelve a reestructurarse este verano. El director deportivo del club del Altiplano, Pedro Asensio, tuvo que afrontar primero la contratación de un entrenador tras la marcha de Guillermo Fernández Romo al Racing de Santander para dirigir su cantera. El elegido fue el portugués Leonel Pontes, quien tuvo experiencias en el extranjero en países como Egipto, Grecia y Hungría. También fue el ayudante de Paulo Bento con la selección de Portugal entre 2010 y 2014.

De momento, el Jumilla ha cerrado las contrataciones de Peque, Diego Sánchez, Salvi y Mario Marín. También ha cerrado la continuidad de Manu Miquel, al que ha renovado su contrato. Pero, de igual manera, el conjunto vinícola ha perdido piezas importantes como el delantero Titi o Fran Moreno y Neftalí. Los dos últimos se han marchado al proyecto de La Nucía.

Yeclano El reto de planificar todo otra vez tras un ascenso inesperado

Esta semana se ha vivido de una forma muy especial entre los aficionados al fútbol de Yecla. Hace tres días la federación española invitó al Yeclano a participar como club de Segunda B ocupando el hueco que dejaba libre el Lorca FC, tras la renuncia a inscribirse del equipo de la Ciudad del Sol. La noticia fue encajada con ilusión y responsabilidad a parte iguales en un equipo que jugó el 'playoff', pero se había quedado a las puertas del ascenso. Al final, lo ha logrado cuando no lo esperaba. Lo cierto y verdad es que el Yeclano jugará en la categoría de bronce, en la que no militaba desde 2013. Eso sí, su entrenador, el argentino Alejandro Sandroni, ya sabe lo que es entrenar en La Constitución en Segunda B. Lo hizo la temporada 2010-11.

El Yeclano hizo un gran año el último ejercicio en Tercera. Fue campeón del grupo murciano, pero primero el Atlético Malagueño, en la eliminatoria de campeones, y después el Sanluqueño, en la última ronda, se cruzaron en su camino. Tras el ascenso tiene el reto de replanificar todo en un tiempo récord.