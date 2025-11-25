La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La afición del Real Murcia, en el fondo norte del Cartagonova, en el derbi del 7 de abril de 2019. V. Vicéns / AGM
Cartagena-Real Murcia

El fondo norte del Cartagonova, lugar para los granas en el derbi

La afición pimentonera se sentará tanto en la parte alta como baja de esta grada y lo abonados del Efesé serán reubicados; el precio de las entradas podría ser de 20 euros

Francisco J. Moya
Fernando Perals

Francisco J. Moya y Fernando Perals

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:30

Regresa el enfrentamiento por excelencia del fútbol murciano seis años después. Vuelve el derbi regional entre el Real Murcia y el Cartagena, que el próximo ... lunes 8 de diciembre medirá de nuevo a los dos clubes más grandes de la Comunidad. El duelo se disputará casualmente seis años justos después del último, en el que el equipo grana, entrenado en 2019 por Adrián Hernández, venció al Efesé 2-0 con goles del central Edu Luna y el centrocampista Víctor Meseguer. Aquella temporada se quedó sin segundo choque entre ambos por culpa de la pandemia del coronavirus, pero tuvo un final feliz para el conjunto albinegro, que cerró la campaña ascendiendo a Segunda División en La Rosaleda tras vencer en la tanda de penaltis al Atlético Baleares gracias a una inolvidable parada de Marc Martínez.

