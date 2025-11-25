El fondo norte del Cartagonova, lugar para los granas en el derbi

Regresa el enfrentamiento por excelencia del fútbol murciano seis años después. Vuelve el derbi regional entre el Real Murcia y el Cartagena, que el próximo ... lunes 8 de diciembre medirá de nuevo a los dos clubes más grandes de la Comunidad. El duelo se disputará casualmente seis años justos después del último, en el que el equipo grana, entrenado en 2019 por Adrián Hernández, venció al Efesé 2-0 con goles del central Edu Luna y el centrocampista Víctor Meseguer. Aquella temporada se quedó sin segundo choque entre ambos por culpa de la pandemia del coronavirus, pero tuvo un final feliz para el conjunto albinegro, que cerró la campaña ascendiendo a Segunda División en La Rosaleda tras vencer en la tanda de penaltis al Atlético Baleares gracias a una inolvidable parada de Marc Martínez.

Real Murcia y Cartagena se vuelven a ver las caras y la afición pimentonera ya sabe en qué zona se va a sentar del estadio Cartagonova en el derbi regional. La marea grana ocupará el fondo norte del feudo albinegro. Los seguidores visitantes podrán sentarse tanto en la parte alta de esta grada como en la zona baja del fondo norte, según pudo saber LA VERDAD. Así, se evitaría que ambas aficiones ocupen a la vez la misma grada.

Esto va a provocar que los abonados del Cartagena que tengan su carné en dicha zona sean reubicados para el partido, y se sentarán en la grada lateral rambla.

El club pimentonero ha pedido un coste fijo de los tiques, que costarían lo mismo para los albinegros que vayan a Murcia

Falta por conocer cuándo estarán a la venta las entradas del encuentro, cuántas irán destinadas al Real Murcia y su precio, información que en las próximas horas se hará oficial. La entidad grana preguntó al Efesé la pasada semana, pero desde el club albinegro le remitieron al inicio de esta para dar a conocer todos los detalles.

Pacto entre los clubes

Según propone el Real Murcia y tal y como ha podido conocer este diario, el coste de las entradas para la afición visitante podría ser de 20 euros, un precio que ambos clubes pactarían también de cara al partido de vuelta, con el objetivo de que los fieles albinegros que quieran asistir al segundo derbi de la temporada, el del 21 ó 22 de febrero en el Enrique Roca, paguen lo mismo: 20 euros. Al Cartagonova podrían asistir unos 2.000 aficionados granas.