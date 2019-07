Lorca Deportiva Flores dice que una empresa ha comprado el club, pero se niega a revelar su nombre De izquierda a derecha, Andrés Carrasco, Iván Urbano, José Antonio Presa 'Puskas' y Joaquín Flores, ayer. / jaime insa / agm Iván Urbano será el entrenador del equipo y José Antonio Presa 'Puskas', el nuevo director deportivo PEDRO RE LORCA Viernes, 12 julio 2019, 01:28

Mucho secretismo hay en torno al Lorca Deportiva: una empresa ha comprado el club pero se desconoce el nombre. «No tengo permitido decir quién ha comprado el club, podría decir una empresa que no se va conocer por el nombre. No puedo en este momento dar esa información, más adelante se dará si están de acuerdo las dos partes. Todo está formalizado, pero esta gente que viene de fuera no está interesada en figurar», dijo ayer el nuevo director deportivo, José Antonio Presa 'Puskas', quien también será el gerente.

Agrandó el misterio añadiendo que «esta gente viene para apoyar económicamente. Va a ser un presupuesto bastante importante para la categoría, pero no puedo decir cifras. Todo depende de los jugadores que estoy negociando, los que estaban de la pasada temporada se han revalorizado por el buen trabajo realizado. Si quieres traer jugadores como Andrés Carrasco y otros importantes, todo cambia. Se va buscando una mejoría, el objetivo es el ascenso. Habrá medios para traer jugadores importantes».

Ayer se presentó el nuevo proyecto, con Iván Urbano como entrenador y el delantero Andrés Carrasco, que vuelve tras su paso por el Villanovense, como jugador estrella.

El conjunto lorquino cambia de dueño, pero Joaquín Flores, que tampoco dio el nombre de los nuevos dueños, seguirá al frente en el inicio de temporada. Poco ha trascendido de los nuevos dueños. Se ha dicho que son vascos y que pretenden poner en marcha un proyecto ambicioso con el único fin de llevar al equipo a Segunda B. Puskas es natural de Bilbao, pero tiene su residencia en Almería. Será el encargado de hacer la plantilla junto al entrenador.