Fiesta en El Pitín, depresión en Lorca

El Mar Menor recupera el liderato tras golear a un gallito venido a menos como el Pulpileño. El Imperial no pudo pasar del empate y se queda segundo. ¡Ojo en Lorca! Sus equipos van bien en lo deportivo, pero en lo económico no pueden ir peor. El Lorca FC ha entrado en concurso de acreedores y el Deportiva está en pleno proceso de descomposición. Puntuaron el Huércal, Cartagena-UCAM, Plus Ultra y Ciudad de Murcia, los cuatro últimos, pero da la sensación de que un punto o dos de cada quince no dan para otra cosa que el descenso.

Se preparó una fiesta en San Javier, más aún después del empate del Imperial ante el Minerva. El Pitín aplaudió a Paco García y a sus jugadores. ¡Increíble Nacho Pérez! Se ha convertido en el mejor delantero de la temporada. Tiene mucha pólvora para un equipo que comienza a marcar diferencias y ya está a seis puntos del cuarto.

Malestar en el Minerva

No gustó tener que jugar a las 10.30 ante el Imperial

En el Minerva andan molestos con la forma de proceder del Imperial. Poner el partido a las 10.30 horas obligó a algunos de los jugadores del equipo de Alumbres a tener que prepararse de madrugada para poder jugar en el campus de Espinardo. El encuentro terminó con empate a un gol. El grana Silvente volvió a marcar y llama a la puerta de Adrián Hernández.

Torres, presidente del Lorca FC, ha anunciado que el club ha entrado en concurso de acreedores, aunque al equipo no le afectó y ganó en Los Garres, pero la situación comienza a ser incómoda. Su rival tampoco vive sus mejores momentos y empiezan a inquietarse en un equipo hecho para otra cosa y no para llevar seis puntos después de haber disputado veintiuno.

La directiva del Lorca se va

Joaquín Flores busca nuevos inversores

Y en el Lorca Deportiva el panorama es desolador en un equipo que empató ante el Churra. Los jugadores, por cierto, llegaron en coches particulares. Ayer, tras la presión de los últimos días,la directiva hizo al fin las maletas. Joaquín Flores, expresidente, no se hará cargo de club, como se venía especulando, pero está haciendo gestiones para la llegada de nuevos inversores. El futuro de la entidad es incierto y ya hay jugadores que están rescindiendo sus contratos, entre los que se encuentran Ramón, Mati y los porteros Guille y Adriá. Informa Pedro Re.

Empate de filiales que deja a ambos donde estaban. El equipo de Bascuñana igualó y gracias, mientras que el UCAM intentó olvidar la última derrota y vivirá un partido de batalla ante la Minera el próximo domingo. Una Minera que ganó al Olímpico y que, después de haber pasado por un minibache, está a dos puntos del 'playoff'.

El Mazarrón da un paso atrás con su segundo empate consecutivo ante un rival como el Cartagena-UCAM, que se ha metido abajo y en el que baja su promedio de seguidores con apenas más de cien.

El que no levanta el pie del acelerador es el Muleño de Pedro Pastor, con su tercera victoria en los últimos cuatro partidos. Nono y Alcaraz volvieron a marcar ante El Palmar, que ya describe una curva negativamente peligrosa con dos puntos de doce posibles. Los de Juan Antonio Calvo están a tres puntos del descenso.

Enfado de Campillo

«Si digo lo que pienso me sancionan mucho tiempo»

Gaspar Campillo, entrenador del Águilas, se mostró indignado con el colegiado: «Si digo lo que pienso me sancionan para mucho tiempo». En todo caso, también debería ver que los aguileños han conseguido tres puntos de doce posibles y su bagaje es claramente negativo. En el Plus Ultra, un punto y gracias. Los de Llano de Brujas llevan la peor racha de toda la Tercera.

El Ciudad de Murcia suma su segundo empate consecutivo. En el minuto 93 el Huércal-Overa le regaló un punto. Y es que al equipo de Quique Mateo le falta de todo y lo mejor que tiene es su afición. Cuatrocientos espectadores despidieron a sus jugadores con aplausos.