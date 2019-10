FÚTBOL Sin favorito en el derbi de los novatos Rubén Albés y Adrián Hernández, el pasado lunes, en el encuentro entre ambos entrenadores en La Condomina propiciado por 'La Verdad'. / Javier Carrión / AGM Duelo en La Condomina de dos entrenadores jóvenes que llegan con urgencias a un choque de altura JOSÉ OTÓN Domingo, 6 octubre 2019, 08:51

De las cuatro veces, incluida la de este mediodía, que el Real Murcia ha tenido que visitar La Condomina para jugar contra el UCAM, la de hoy es la de pronóstico más incierto, ya que no hay un favorito claro y las fuerzas están más igualadas que nunca. Es verdad que el Real Murcia llega al choque tras ganar tres partidos consecutivos, dos de Liga y uno de Copa Federación, pero el conjunto universitario está más descansado tras no disputar ningún choque entre semana. Además, ha sumado 4 de los 6 últimos puntos y cuenta, en teoría, con una mejor plantilla, con futbolistas más expertos en todas las demarcaciones y con algunos jugadores, a priori, determinantes como Aketxe y Hugo Álvarez, inalcanzables para el nuevo proyecto grana.

A todos los condicionantes previos de este derbi joven, hay que sumar el factor emocional, la vuelta del Real Murcia a la que fue su casa desde 1925 hasta 2007 y la gran representación de aficionados murcianistas que harán acto de presencia en La Condomina. Cómo sentará la invasión a los jugadores del UCAM y también a los jóvenes canteranos granas serán otros factores a tener en cuenta en un derbi que llega con los dos equipos en una posición en la tabla inesperada y con urgencias por escalar posiciones.

LAS CLAVES Para Rubén Albés Es vital que recupere a Aketxe, su delantero de referencia, y también que De Vicente y Chavero, si sale de inicio, manejen el ritmo del partido. Para Adrián Hernández Es fundamental recuperar a futbolistas claves que están con molestias como Antonio López, Josema Raigal, Iván Pérez y Chumbi. Si el técnico quiere más balón, deberá apostar por Víctor Meseguer, del filial. Ojo al cansancio.

Tampoco habrá que perder de vista la carga emotiva que supone el duelo para los futbolistas que previamente han estado vinculados al que hoy es su rival: Manolo, ahora jefe de la medular grana, ascendió con el UCAM a Segunda teniendo un papel protagonista, mientras que Hugo Álvarez, Rafa de Vicente y Chavero jugaron años atrás derbis capitalinos, pero con la camiseta grana. Al menos, todo hace indicar que la cordialidad será la nota predominante fuera del césped, desde el palco hasta la grada, aunque dentro los puntos tendrán mucho peso.

Ambos equipos no han arrancado la Liga ofreciendo las mejores prestaciones. Al UCAM, en caso de derrota, se le puede escapar el grupo de cabeza, su objetivo, lo que le obligaría a hacer un sobreesfuerzo de aquí al final de temporada para pegarse a los de arriba. Los universitarios están a cinco puntos del 'playoff' y a uno de los puestos de descenso, por lo que ganar es vital para ellos. Para el Murcia llevarse los tres puntos supondría comprar el pasaje para asentarse en mitad de la tabla, más cerca de arriba que de abajo, justo la posición que le permitiría ir de tapado y mirar de reojo a arriba.

Por lo tanto, el derbi capitalino vuelve a estar cargado de emoción con un Murcia que en sus tres victorias anteriores registró todos los resultados posibles. En la primera, en la campaña 2015-16, se llevó el triunfo gracias a un gol de Chavero, actualmente en el UCAM, que hasta provocó una avalancha en el fondo ocupado por los aficionados granas. Dos años más tarde, el Murcia arrancó un punto sobre la bocina gracias a un gol de Chrisantus cuando su rival saboreaba la victoria. El pasado curso, el Murcia de Herrero, acuciado por los impagos y recién salido de la UCI gracias a la llegada del grupo de Tornel, se fue de La Condomina de vacío.

En lo deportivo, ambos entrenadores están jugando al despiste desde hace unos días. Mientras que en el Real Murcia la única baja confirmada es la del centrocampista Juanra, que se lesionó hace dos semanas en Talavera, en el UCAM tampoco está al cien por cien Kevin Presa, aunque Albés y el club azulón aseguraron ayer que todos sus futbolistas irán convocados.

En el cuadro universitario todas las miradas están puestas en Isaac Aketxe, que tenía molestias en el aductor y también en la rodilla, pero quien, ante la importancia del duelo, podría forzar la máquina y ser el referente ofensivo azulón. Además, Adán Gurdiel tampoco ha entrenado con normalidad y podría ser relevado por Johan como lateral derecho. Si el delantero vasco no está, Albés tiene más artillería pesada con Christian Perales y Manu Justo.

Delanteros enrachados

Adrián Hernández, por su parte, también ha jugado al escondite con Chumbi, sin aclarar si el aguileño estará para el derbi o no, aunque el delantero no ha entrenado con normalidad esta semana y solo se ha sumado al grupo en las dos últimas sesiones. También han arrastrado molestias Josema, Antonio López e Iván Pérez, aunque todo hace indicar que jugarán, al menos, dos de los tres. Falta por saber si el técnico grana, ante su primer gran partido, sigue apostando por futbolistas jóvenes como Víctor Meseguer (fue titular el pasado domingo) y Álex Melgar, clave en la victoria del Murcia en Vélez, en el partido de la Copa Federación. Ambos son dos de sus grandes apuestas, por las que se ha jugado todo en estas primeras semanas de competición, y no es descartable que el entrenador murciano, al que le ha llegado esta oportunidad con 37 años, los ponga hoy en el derbi, sin arrugarse y dejando todos los complejos a un lado. Ya lo dijo tras la derrota en Córdoba: «He decidido ser yo, hacer lo que me ha traído hasta aquí».

Por eso la alineación del Real Murcia es imprevisible, igual que lo que vaya a hacer Rubén Albés, que necesita la victoria. Los dos son entrenadores jóvenes que están ante su primer gran derbi en un escenario histórico y con dos aficiones que se van a dejar la piel.

son las entradas que quedan disponibles para el derbi entre el UCAM y el Real Murcia. 400 son de tribuna, a un precio de 20 euros, y las otras 250 son de grada lateral, a 15. Los interesados aún pueden comprar su localidad hoy, a partir de las 9.30 horas, en las taquillas de La Condomina.