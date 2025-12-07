Exitoso estreno de Iván Ruiz en el banquillo del Yeclano
Los suplentes Babacar y Remolins son claves en el triunfo azulgrana, en el debut del entrenador madrileño en La Constitución
Pedro Re
Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:42
El Yeclano logró una gran victoria ante el Real Jaén (2-0), un triunfo que pone fin a una racha de tres derrotas consecutivas y ... que, además, coincide con el debut en el banquillo del madrileño Iván Ruiz. Los tres puntos permiten al conjunto azulgrana abandonar la zona de promoción de descenso y situarse con 20 puntos, a tan solo dos de los puestos de promoción de ascenso.
El partido comenzó con un primer tiempo muy equilibrado. Ambos equipos mostraron un respeto mutuo evidente y apenas generaron ocasiones de peligro. El Yeclano, que estrenaba técnico tras la destitución de Iván Martínez, presentó algunos cambios en su once, aunque el equipo no mostró grandes diferencias respecto a las jornadas anteriores. La acción más clara del periodo inicial llegó por parte del conjunto local, con un remate de Álvaro Cordero que obligó a Rabanillo a realizar una intervención muy exigente.
Sin más acciones destacables, el primer tiempo concluyó con un ritmo bajo y un juego carente de profundidad. Tras la reanudación, el partido mantuvo su tónica de escasas ocasiones. Una peinada de Javi Moyano habilitó a Mauro, que estrelló su disparo en el poste, en una de las pocas acciones de verdadero peligro del Jaén. Sin embargo, fue el Yeclano quien supo golpear primero. En el minuto 73, Babacar, que acababa de ingresar desde el banquillo, conectó un cabezazo certero para superar a Rabanillo y abrir el marcador. El tanto reforzó la confianza local, que lejos de replegarse, buscó con determinación el segundo gol.
Yeclano
Borja Martí; Rubén Molina, Jordán, Josema, Ismael Fedel; Totti, Ismael Fadel, Xabi Domínguez (Babacar, 67), Jorge Domínguez (Remolins, 89); Carrasco y Álvaro Cordero (Loren Blanco, 81).
2
-
0
Jaén
Rabanillo; Javi Moyano, David Serrano (Conor, 46), Del Amo, Mauro; Cobello; José Álvarez (Caballero, 66), Nacho (Moha, 77), Bernardo, Curro, Mario Martos (Pablo García, 66) y Sako (Manuel López, 66)
-
Árbitro Joan González (canario). Amonestó a Totti, Carrasco, Rubén Molina, Carrasco, Álvaro Cordero, Sako, David Serrano y Mario Martos.
-
Goles 1-0. M. 70. Babacar; 2-0. M. 90. Josema, de penalti.
-
Estadio La Constitución, 1.500 espectadores.
El Real Jaén dispuso de una ocasión clara en el minuto 88, pero el remate de Moha fue neutralizado por Borja Martí, que evitó el empate con una intervención salvadora. Ya en el tiempo añadido, el Yeclano sentenció el encuentro desde los once metros, tras un penalti cometido sobre Remolins. El central Josema Gómez asumió la responsabilidad y puso el 2-0 definitivo. El estreno de Iván Ruiz no pudo ser más positivo: los cambios introducidos tuvieron impacto directo en el marcador.
