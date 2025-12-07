La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El local Ismael Fedel despeja un balón en el partido de ayer en La Constitución. @REALJAENCF
Segunda RFEF

Exitoso estreno de Iván Ruiz en el banquillo del Yeclano

Los suplentes Babacar y Remolins son claves en el triunfo azulgrana, en el debut del entrenador madrileño en La Constitución

Pedro Re

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:42

Comenta

El Yeclano logró una gran victoria ante el Real Jaén (2-0), un triunfo que pone fin a una racha de tres derrotas consecutivas y ... que, además, coincide con el debut en el banquillo del madrileño Iván Ruiz. Los tres puntos permiten al conjunto azulgrana abandonar la zona de promoción de descenso y situarse con 20 puntos, a tan solo dos de los puestos de promoción de ascenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  5. 5

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques
  6. 6 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  7. 7 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025
  8. 8

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»
  9. 9

    Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión
  10. 10

    La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Exitoso estreno de Iván Ruiz en el banquillo del Yeclano

Exitoso estreno de Iván Ruiz en el banquillo del Yeclano