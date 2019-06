Un éxito 'made in' Yecla Aficionados del Yeclano celebran el domingo por la noche el ascenso de su equipo en la Plaza Mayor de Yecla. / quintanilla / 7 días El ascenso del Yeclano es la guinda de un trabajo bien hecho que arrancó en 2004 JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ YECLA. Martes, 4 junio 2019, 01:59

El ascenso a Segunda B como liberación. Cantabria fue el domingo el escenario de la alegría desaforada del Yeclano. Fiesta en color azulgrana. No es para menos. Fue donde se recogieron los frutos a un largo trabajo bien hecho, fundamentalmente desde 2016, pero que tuvo su inicio en 2004 con la refundación de la entidad y con una idea clara: ser un club 'made in Yecla', con un equipo sustentado por jugadores del municipio y que tuviese arraigo, apego y conexión con todas las facetas de la vida en la localidad.

La entidad azulgrana ha convencido en las dos últimas temporadas a una masa social que es la envidia de muchos clubes de la Región

Al calor de sus resultados, los azulgranas han logrado sumar en estas últimas dos temporadas una masa social que resulta la envidia de muchos grandes equipos de la Región. El jueves, los aficionados de la Curvabar, una peña creada al final de la pasada temporada, acudieron con sus bombos y su alegría a animar a la plantilla en el último entrenamiento antes de viajar a Cantabria. La comunión es total.

En el encuentro de ida una pancarta llenó de azulgrana todo el campo yeclano. Además, más de 4.000 almas abarrotaron el vetusto y romántico campo de La Constitución para vivir una goleada histórica (6-0) que puso en bandeja un ascenso muy merecido por los del Altiplano.

Ese idilio con la afición ha sido el primer eslabón para lograr el éxito sobre el césped. El alma de esta entidad es su entrenador, Héctor Alejandro Altamirano Sandroni, un hombre de la casa, argentino pero afincado en la ciudad desde hace mucho, que se casó con una yeclana y es padre de tres hijos. El domingo irradiaba felicidad. «Le he devuelto a Yecla algo de lo mucho que me ha dado. Estoy feliz por estos futbolistas de los que me siento plenamente orgulloso. El éxito es fruto de mucho trabajo y de una apuesta clara por nuestra identidad», dijo.

Salto histórico en 2010

Sandroni es el entrenador, pero también el líder de un conjunto ganador que ya conquistó el corazón de los yeclanos en 2010 con otro ascenso histórico. El pasado domingo cuatro jugadores locales fueron titulares, gente de la casa que es el pulmón que da oxígeno a una entidad que no puede competir en presupuesto ni en futbolistas con pesos pesados como los dos equipos de Lorca, pero que con el bloque armado en torno a jugadores como Álex Vaquero, Chino e Íker Torre ha sabido superar un grupo muy complicado y dominar con autoridad en el 'playoff'.

Sin duda, el momento clave de la temporada llegó hace apenas dos semanas, en la última jornada de la Liga. En el minuto 91 el proyecto azulgrana parecía caer en barrena al perder el título liguero después de estar más de 30 jornadas como líder. Pero llegó entonces un héroe para cambiarlo todo. La leyenda tiene nombre: Miguel Serna. El guardameta subió a rematar y marcó un auténtico golazo que le dio un campeonato a los yeclanos en el descuento. Y cambió la historia del club.

El portero estaba dolorido tras el partido por un golpe en el que derramó sangre por su nariz al final de la primera parte, pero solo sentía felicidad. «Es mi primer ascenso, estoy muy contento por vivir esto, por ser partícipe de este gran éxito y agradezco todo lo que nos ha pasado esta temporada. Ese gol fue muy grande, pero lo que hemos hecho también lo es y necesitábamos lograr el objetivo cuanto antes», apostilló Serna tras el partido.

La fiesta estaba en Camargo, una localidad montañosa en las proximidades de Santander, pero pendiente estaba toda una ciudad. Durante el partido, los yeclanos acudieron en masa a cafeterías para ver el choque y escucharon el choque a través de la radio. Fue un domingo muy especial para la ciudad del Altiplano, que ha vivido con mucha intensidad el final liguero y el 'playoff'. Con el pitido final llegó la alegría.

Una eliminatoria de 'playoff' que no ha tenido al gran corazón del equipo. El centrocampista Álex Vaquero es el comandante de los azulgranas sobre el campo y esta temporada ha sido el pichichi del grupo junto a Artigas, con 23 goles. Es uno de los más veteranos y experimentados del equipo y vivió su cuarto ascenso, pero ninguno como este. «Lo que he visto estas dos temporadas en Yecla no tiene comparación con nada, este es el mejor ascenso de mi vida, hemos hecho una temporada fantástica y quiero seguir en este equipo para consolidarnos en Segunda B. Yecla lo merece».

El capitán fue el primero en celebrar este éxito colectivo. David Puche 'Chino' cumple su 15ª temporada en el equipo, es el único que ha estado todas vistiendo la elástica azulgrana desde su fundación. Este yeclano sumó este domingo su tercer ascenso con el conjunto de su vida. A sus 33 años sigue en plena forma siendo uno de los futbolistas más destacados en el centro de la defensa.

Tonete se acostumbra a subir

Equipo en el que también está el incombustible Tonete, que consiguió su cuarto ascenso con los yeclanos, ya que con 17 años subió con el Yeclano CF. Rafa López, Carlos Felipe, Javi Muñoz, Marcos, Jorge Varela, Sergio Bañón, Kun o Mansilla han sido algunos de los jugadores locales que forman parte de esta plantilla histórica.

Al frente, Pedro Romero, presidente de la entidad desde su fundación, que ha mantenido con rigor los principios del club de institución seria en los pagos, afectuosa hacia los jugadores y con una vinculación máxima con la ciudad. La humildad, el trabajo constante y una identidad clara con arraigo hacia Yecla y lo que simboliza han hecho que esta temporada termine con el mayor éxito posible. La ciudad vuelve a ser de Segunda B.