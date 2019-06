3º División / Yeclano «La estrategia deportiva ha dado sus frutos, somos la envidia de la categoría» Pedro Romero López, presidente del Yeclano Deportivo. J.R.Martínez Pedro Romero López es el presidente del Yeclano Deportivo S.TRIGUERO. yecla Lunes, 24 junio 2019, 10:34

La esperanza nunca se pierde y Pedro Romero 'Pevijo' ha hecho alarde de tener una fe inquebrantable en el club que preside. La posición natural del Yeclano es la Segunda División B, territorio que volverá a pisar seis años después tras un ascenso merecido que se le venía resistiendo. El propio presidente respira aliviado, un gesto que se repite estos días a lo largo y ancho del término municipal de Yecla.

-Imposible, porque por el camino se sufre tanto que al final toda esa tensión acumulada sale por algún sitio y es difícil guardar la compostura sin emocionarse o lanzar un grito de rabia. El ascenso era merecido, lo llevábamos buscando mucho tiempo, especialmente en las tres últimas temporadas, en las que se ha hecho una estrategia deportiva que hemos visto cómo por fin ha dado el resultado esperado.

«Hay que dar el valor que merece a las tres últimas temporadas que ha hecho el equipo»

En todos los partidos se sufre y esta liga ha sido muy competitiva. A nosotros nos ven como el rival a batir y eso siempre es un inconveniente. Todos quieren ganar al que va líder. Podría haber salido mal, pero en este caso todo ha acabado por salir bien, porque la pelota ha acabado entrando y el ascenso es nuestro con todo merecimiento.

-Indudablemente, tras un resultado tan bueno uno respira aliviado, pero esa tranquilidad se desvanece cuando se afronta el partido de vuelta, porque en el fútbol todo es posible y solo con humildad se pueden lograr los retos que se persiguen. Yo he vivido muchas cosas, y también he visto cómo a otros equipos les han pasado cosas impredecibles. El fútbol es fútbol y no te puedes fiar nunca.

-El camino ha sido el correcto, porque los rivales son muy parejos y en Tercera son muy competitivos. Hay que dar el valor que merece a las tres últimas temporadas del equipo. La decepción fue máxima cuando se nos escapó hace tres temporadas la fase de ascenso ante el Pinatar, cuando solo necesitábamos puntuar. Pero el equipo, el cuerpo técnico, la directiva y la afición han sabido ser pacientes. La temporada pasada también se nos escapó el ascenso. Llegamos a la final, pero no pudo ser.

-Indudablemente el ascenso, pero uno de los momentos de más tensión y que lo recordaré toda la vida fue el gol de nuestro portero Serna ante el UCAM B, por cómo fue y lo que significaba para el equipo, ya que nos daba el campeonato ¡Cómo sería ese momento, que le di una patada a lo que había bajo mis pies y le hice un agujero!

-Este equipo es la envidia de la categoría. Trabaja muy bien, con gran humildad y siempre ha encontrado una fuente de motivación extra en ese ascenso que se nos venía resistiendo. Al final la unión hace la fuerza y todos hemos estado a una en este empeño, comenzando por la afición y siguiendo por un cuerpo técnico ejemplar y una plantilla que ha sabido estar a la altura de lo que nos jugábamos. Al final, la constancia y el esfuerzo tenían que verse recompensados y por fin ha llegado el ascenso a Segunda B que tanto buscábamos.

-Ahora mismo estamos saboreando las mieles del éxito obtenido, no te voy a mentir. Todavía es pronto, pero en breve nos pondremos manos a la obra para comenzar a preparar la temporada que viene.