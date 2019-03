Los equipos de Lorca no descansan

De los seis primeros del grupo XIII solo ganaron los dos equipos de Lorca. El Yeclano parece que se ha tomado un respiro y suma ya tres empates consecutivos. El Gesa Churra se la pegó en Cartagena. El Pulpileño tuteó al líder, mientras que el Mar Menor esta vez le salió cruz. Por abajo, los tres últimos clasificados están empeñados en cerrar cuanto antes el descenso, mientras que hay dos plazas para nueve equipos, ya que Cartagena B, La Unión, Ciudad de Murcia, Muleño, Huércal-Overa, Minera, Totana, Minerva e Imperial están en una horquilla de seis puntos. Todos tienen mucho que perder en las próximas jornadas y entre ellos van a estar las dos plazas de descenso. Cartageneros y unionenses están cada vez mejor del pozo y en la próxima jornada podrían salir del descenso.

El líder más pobre pasa por Pulpí

Decepcionante partido de la jornada

El Municipal de San Miguel de Pulpí era el de las grandes ocasiones. Todo estaba preparado para recibir al líder Yeclano. El equipo local llevaba una racha que lo había puesto al pie del 'playoff' y enfrente tenía a un líder que es el equipo más efectivo y el que menos goles encaja. El ambiente era de gala, pero el juego dejó mucho que desear. El partido acabó con un empate a nada.

Pero para palo, el que se llevó el Gesa Churra en Ciudad Jardín ante un Cartagena B mejor. Los de Bascuñana fueron superiores desde que abrieron el marcador en el minuto 1. Lograron una manita que deja a los verdes sin el segundo puesto y que ha provocado una aglomeración en la zona alta. Los blanquinegros se dan un respiro y Vázquez, después de los cuatro palos ante el Huércal Overa, logró dos dianas y dio una asistencia.

Poderío blanquiazul

El Lorca Deportiva y el Lorca FC, de tres en tres

Los dos equipos de Lorca que militan en el grupo XIII han tenido una buena semana. El Lorca Deportiva solo le valía ganar y lo hizo. El Lorca FC goleó a un Mazarrón que está lapidando todo lo que había conseguido. Suma cero puntos en los últimos tres partidos. El Tomate mecánico está desfondado y se olvida del 'playoff', mientras que los lorquinos ya está en la zona noble.

Otro partido que llamaba la atención fue el que enfrentó al Águilas y al Mar Menor en el Pitín para dilucidar muchas cosas: que los de Gaspar Campillo se meten de nuevo en lucha directa para las primeras cuatro plazas y que, definitivamente, el Mar Menor está pagando su irregularidad en el peor momento. El equipo de Palomeque, lejos de aprovechar los pinchazos de sus rivales, sigue dando una de cal y otra de arena y se pone a tres puntos del 'playoff'.

Derbi murciano

Un empate que no vale al Ciudad ni al UCAM B

Los puntos cada vez son más importantes y Ciudad de Murcia y UCAM B lo dejaron patente en el derbi capitalino. Muchos aficionados se dieron cita en las gradas del José Barnés y mucho miedo fue el que mostraron ambos equipos. El 0-0 final no vale a ninguno de los contendientes. Los rojillos su situación se complica cada vez más, mientras que el UCAM B, con una plantilla poderosa, no termina de engancharse a la parte alta.

El Muleño está mal, muy mal. Los números de Salva Bernal no son mejores que los de Cardozo. Al equipo le falta de todo y lo peor es que también le faltan puntos para no verse metidos en problemas serios, cuatro puntos de quince posibles los han llevado a estar a un punto del descenso y ante La Unión, en un partido que era una que era una final, el equipo no pudo parar nunca a un Kétchup al que en la Sierra Minera le van a tener que hacer un monumento. 0-3 contundentes los de Carlos Rivera.