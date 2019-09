Un equipo que aspira a ser campeón Plantilla del Lorca Deportiva. / LV El Lorca Deportiva volverá a intentar el ascenso, frustrado la pasada campaña en la eliminatoria ante el Unión Viera de Las Palmas PEDRO RE LORCA Lunes, 23 septiembre 2019, 11:33

El CF Lorca Deportiva hizo una mala temporada en la primera vuelta, luego lo arreglo en la segunda, pero le faltó un punto para arrebatarle el liderato al Yeclano Deportivo, equipo que ascendió a Segunda B. Los lorquinos pasaron la primera eliminatoria con el Sariñena de Huesca, pero en la segunda cayeron ante el Unión Viera de Las Palmas. Esta temporada es diferente, Joaquín Flores, el presidente, ha vendido el club a una empresa de nombre desconocido. Ahora no cambia la formula, que vuelve a ser la de un equipo que intentará dar el salto de categoría intentado ser campeón.

Lo único que ha trascendido de los nuevos dueños del club es que son de origen vasco, y que han puesto al frente de la entidad a José Antonio Presa 'Puskas', que hace de director deportivo. De momento sigue Flores de presidente, pero las decisiones las toman otros. No ha seguido en el banquillo el lorquino Sergio Sánchez, el técnico que hizo la temporada completa y que llevó al equipo a la promoción de ascenso. Hubo un acuerdo verbal de Flores con Paco Lorca, pero este se rompió cuando entraron los nuevos dueños. Estará en el banquillo Iván Urbano, un técnico vasco que ha entrenado a un buen número de equipos de aquella comunicad, como Amurrio y Balmaseda.

La plantilla se ha confeccionado a base de nuevos jugadores y otros del pasado ejercicio, de la temporada anterior solo han quedado seis. Luismi, Antoñito y Ángel Robles en defensa, este será el veterano del equipo. Tres en el centro del campo, Higgins, Manu Costa y Oliva. Se han marchado la mayoría, el cambio de dueños ha pasado factura al conjunto blanquiazul. También está la vuelta del delantero Andrés Carrasco, jugador que la pasada temporada jugó con el Villanovense en Segunda B. Tampoco hay que olvidar al lateral Sergio Rodríguez, que tras un año en el Coruxo regresa al conjunto blanquiazul. Ahora han llegado más jugadores acostumbrados a jugar en Tercera División, categoría que conocen de otras temporadas.

Las novedades han llegado en bloque, a día de hoy la plantilla está al completo, aunque no se descarta algún refuerzo de última hora. Algunos de esos jugadores tienen experiencia en otras categorías, otros no han pasado de esta en la que milita el equipo. Para la portería llega Guille, un palentino procedente del Mirandés. También están Adriá (Cristo At.) y Pablo (Almudevar), aunque este último puede ser cedido. La defensa tiene jugadores como Eric (Vélez), Ramón y Kaká (Cristo At.), Pinteño y Mati (Poli Almería) y Antonio Sánchez, jugador del Lorca FB. Tres hombres para el centro del campo, Cifu (Lorca FC) Paquito (Don Benito) y Samu (Mérida). Para el ataque son novedad Andrés Carrasco, Dylan, Bolo, Miñarro y Garre.

El Lorca Deportiva ha jugado un total de 5 partidos de pretemporada, aunque tenía programados seis. Ninguno en el Artés Carrasco porque está resembrado. Empezó ante el Almería B, recién descendido a Tercera División, con el que perdió por la mínima. El siguiente choque se jugó en casa del Huércal-Overa, se impuso el conjunto de Iván Urbano por dos goles a uno. El Mundial 82 fue escenario del tercer partido con el Leones Atlas, el equipo marroquí se llevó una severa derrota por nueve goles a uno. Los dos siguientes fueron con el UCAM Murcia con derrota (0-3), en el Trofeo Manny Pelegrín, con victoria ante el Águilas (1-3), en el Trofeo Playa y Sol. Iba a cerrar la pretemporada un quinto encuentro con el Elche B, pero fue suspendido por falta de jugadores en el conjunto ilicitano.

Todo este trabajo se tendrá que refrendar con un buen inicio de Liga. Para que todo eso suceda hay una plantilla compensada, unida a jugar en el mejor estadio de la categoría. El equipo blanquiazul tendrá que compartir el Artés Carrasco con el otro equipo de la ciudad, el Lorca FC. Los entrenamientos los hará en el Polideportivo Antonio Vidal, en la pista de atletismo Úrsula Ruiz y el Mundial 82.