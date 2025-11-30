El Efesé pone entradas de hasta 45 euros para el derbi y da el fondo norte al Murcia El partido del día 8 es de pago para los abonados y más caro que el del próximo jueves contra el Valencia

Rubén Serrano Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

El primer derbi regional en seis años arrancó este domingo con polémica por el precio de las entradas. El partido del lunes 8 se dispara hasta los 45 euros, es de pago para los seis mil abonados del Cartagena y reserva todo el fondo norte al Real Murcia.

La noticia ha sido un jarro de agua fría para los abonados del Efesé, que enlazarán dos partidos de pago consecutivo: el del próximo jueves de la Copa del Rey contra el Valencia, a un precio más económico; y el del lunes 8 ante el Real Murcia. El club no enlazó estas dos citas con promoción, al vender los tickets por separado e incluir un descuento en el siguiente choque ante el Torremolinos.

El precio para los abonados va desde los 15 a los 22 euros, según ubicación; mientras que para el resto del público asciende hasta los 45 euros en la tribuna alta por un partido especial, pero que es de la tercera categoría del fútbol español. Las entradas salen a la venta este lunes a las 10 horas tanto en internet como en las oficinas del estadio Cartagonova. Los simpatizantes del Real Murcia tendrán cerca de 3.000 butacas en el fondo norte a 25 euros.