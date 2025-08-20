El duro varapalo ante la Minera pone a temblar al nuevo Lorca

El Lorca de Sebas López había mostrado solidez este verano y había competido dignamente contra rivales de superior categoría. Cayeron por la mínima ante el ... Real Murcia y el Alcoyano, vencieron al Olímpico de Totana y al Mazarrón, y empataron en El Rubial frente al Águilas. El balance, sin ser brillante, alimentaba cierto optimismo en torno a un grupo que se está construyendo para competir en Segunda Federación.

Sin embargo, todo ese camino de progreso se derrumbó en Llano del Beal. La Deportiva Minera, rival directo en la misma categoría, arrolló al conjunto blanquiazul con un severo 4-0 que dejó muy malas sensaciones. Lo más preocupante no fue solo la abultada derrota, sino la forma en que se produjo: el Lorca Deportiva no consiguió disparar ni una sola vez a puerta, mientras que la Minera se mostró voraz, intensa y con las ideas muy claras sobre el fútbol que se debía jugar en su campo.

La plantilla de Sebas López está casi completa, salvo giro inesperado, y solo falta la llegada de un guardameta sub-23

Sebas López no escondió su malestar. El técnico fue autocrítico y directo en sus declaraciones: «Lo habéis visto, no hemos competido. Ellos tenían una marcha más y nos han superado en todos los duelos, sobre todo en lo que ellos juegan. Nos han hecho mucho daño en el lateral, de donde ha llegado el primer gol, y en las espaldas de los centrales. Incluso la posición de nuestro portero era mejorable. Perder nunca es positivo: ganando se compite mejor. Tenemos que ser realistas, la Minera nos ha pasado por encima. Ellos compiten este fin de semana por la Copa y nosotros no estamos a ese nivel». El entrenador reconoció también la diferencia de calidad individual en algunos puestos clave: «Perdomo y Rubén, arriba, te marcan la diferencia».

Bala Azul y Caravaca

El varapalo llega en un momento clave, cuando la plantilla aún está en fase de ajuste, pero ya con la competición oficial a la vuelta de la esquina. El Lorca Deportiva afrontará todavía dos amistosos ante rivales de inferior categoría, el viernes frente al Bala Azul y la próxima semana ante el Caravaca, que servirán para evaluar la capacidad de reacción del equipo tras el golpe sufrido en el Llano del Beal.

El estreno liguero, el próximo 7 de septiembre en casa ante el recién ascendido Real Jaén, mientras que después visitará al UCAM. Cabe recordar que solo falta un meta sub-23 por llegar.