Los jugadores del Lorca Deportiva salen a El Rubial para disputar un duelo ante el Águilas. LORCA DEPORTIVA
Segunda Federación

El duro varapalo ante la Minera pone a temblar al nuevo Lorca

El 4-0 recibido ante un rival directo enciende las alarmas en un equipo que echará a andar en la liga ante el Jaén y el UCAM

Pedro Re

Lorca

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:52

El Lorca de Sebas López había mostrado solidez este verano y había competido dignamente contra rivales de superior categoría. Cayeron por la mínima ante el ... Real Murcia y el Alcoyano, vencieron al Olímpico de Totana y al Mazarrón, y empataron en El Rubial frente al Águilas. El balance, sin ser brillante, alimentaba cierto optimismo en torno a un grupo que se está construyendo para competir en Segunda Federación.

