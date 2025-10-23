El duelo entre el Lorca Deportiva y el Puente Genil, en el aire a 48 horas de su disputa Los equipos están a la espera de lo que resuelva la Federación Española tras comunicar el equipo blanquiazul que el choque no se podrá jugar en el Artés Carrasco por el mal estado del césped tras los trabajos de resiembra

Pedro Re Jueves, 23 de octubre 2025

Dicen que los culebrones se dan sólo en verano, pero al Lorca Deportiva le ha tocado vivir el suyo en pleno otoño. El conjunto que dirige Sebas López se encuentra sumido en una situación tan insólita como desesperante, a solo dos días de su compromiso ante el Puente Genil, correspondiente a la octava jornada del Grupo IV de Segunda RFEF. Y, sin embargo, nadie, ni el propio club, ni la Federación, ni el Ayuntamiento, sabe a ciencia cierta dónde ni cuándo se jugará el encuentro, o si, directamente, no se jugará este fin de semana.

El motivo de este embrollo se centra en el estado del Estadio Artés Carrasco, que debía haber estado listo tras los trabajos de resiembra que se acometieron hace semanas. La empresa encargada por el Ayuntamiento de Lorca había asegurado que el terreno de juego estaría disponible para el choque frente al Puente Genil. Sin embargo, a medida que se ha acercado la fecha, el césped ha revelado una realidad muy distinta: no está en condiciones de acoger un encuentro oficial.

Ante la incertidumbre, el Lorca, con David Navarro al frente de la dirección deportiva, actuó con previsión. Para el encuentro anterior, frente al Extremadura, gestionó y aseguró el uso del estadio El Rubial de Águilas, donde finalmente se disputó el partido con total normalidad. Parecía una solución provisional efectiva, pero pronto se evidenció que la historia no había terminado.

Días después, la empresa responsable del mantenimiento del Artés Carrasco comunicó al club que el césped no podría utilizarse el sábado 25, fecha del encuentro liguero, aunque sí estaría en condiciones para el miércoles 29, cuando el Lorca debe recibir al Almería en Copa del Rey. Una paradoja difícil de entender: el terreno de juego estaría listo para un partido copero televisado, pero no para la competición regular en la que el equipo se juega su futuro.

Con el calendario encima y sin certezas, el Lorca Deportiva activó todas las vías posibles. Se puso en contacto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para informar de la situación y explorar alternativas. El club, en un esfuerzo que roza lo titánico, consultó la disponibilidad de diversos estadios en la Región y alrededores: La Condomina, El Mayayo, Pinatar Arena, San Miguel de Pulpí, Mundial 82 de Lorca, así como los campos del Mazarrón y del Bala Azul. Ninguno de ellos ofreció una solución viable inmediata, ya sea por compromisos previos, condiciones del terreno o requisitos federativos.

Limbo administrativo y deportivo

Así, a falta de apenas 48 horas para la disputa del encuentro, la situación continúa en un limbo administrativo y deportivo. Tanto el Lorca como el Puente Genil se encuentran a la espera de una resolución de la RFEF que no llega, en un escenario que parece más propio de una comedia absurda que de un campeonato nacional bajo la tutela del máximo organismo del fútbol español.

Mientras los jugadores se entrenan sin saber dónde competirán y el cuerpo técnico ajusta planes sobre la marcha, crece la frustración entre los aficionados y dirigentes. El sentimiento general es de incredulidad: ¿cómo puede un club planificar su temporada si ni siquiera puede garantizar dónde jugará cada jornada?

Este episodio no solo afecta al calendario y a la preparación deportiva, sino también a la imagen del fútbol modesto español, que sufre las consecuencias de una gestión ineficiente y una falta de coordinación entre instituciones. Que en pleno siglo XXI, en un país que presume de profesionalidad y organización deportiva, un equipo no sepa con certeza si podrá disputar su partido a dos días de la cita, roza lo surrealista.

El Lorca Deportiva no busca privilegios, sino certezas. Lo único que pide es poder competir en igualdad de condiciones, con previsión y respeto hacia su trabajo, su afición y su historia. Sin embargo, este otoño lorquino ha traído más incógnitas que certezas. Y, mientras la pelota sigue guardada en el vestuario, los despachos siguen sin ofrecer una respuesta.

En definitiva, el Lorca vive su propio culebrón de otoño, una historia de gestiones, promesas incumplidas y silencio institucional. Un reflejo de las dificultades que atraviesan muchos clubes de la categoría, atrapados entre la burocracia y la falta de medios, mientras intentan mantener viva la llama del fútbol de verdad, ese que aún depende más de la pasión que de la certeza. Porque, a falta de dos días para el partido, lo único seguro es que la incertidumbre también se entrena.