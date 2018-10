TERCERA DIVISIÓN Duelo de altura para el Lorca Deportiva en su vuelta al Artés PEDRO RE LORCA Domingo, 21 octubre 2018, 11:03

El Lorca Deportiva vuelve hoy al Artés Carrasco tras un mes sin poder utilizarlo por la resiembra del terreno de juego, y después de haber jugado sus dos últimos partidos como local en el campo Mundial 82. Lo hace después de una derrota preocupante en casa del Olímpico de Totana, demostrando una vez más su escaso rendimiento fuera de su estadio. Así, está obligado a remontar el vuelo hoy, en un encuentro muy exigente, ya que enfrente tendrá al Yeclano, uno de los equipos que aspiran a luchar por el liderato. El partido arrancará a las 18.00 horas y se espera que el terreno esté en buenas condiciones a pesar de las lluvias.

El Yeclano ha ido escalando posiciones hasta colocarse segundo. Una victoria de los azulgranas, unida a la derrota del UCAM B contra Los Garres, les daría el primer puesto.

La semana ha estado revuelta en Lorca con la marcha de dos jugadores y la llegada de otro. El delantero Ballesta y el centrocampista Javi Heranz han dejado el club, y no serán los últimos en un intento de que el equipo lorquino aumente su rendimiento. El técnico Sergio Sánchez, que no podrá sentarse en el banquillo por una sanción de dos partidos, no podrá contar con el portero Alberto Hortal, que tiene otros dos partidos por una roja. Así, debutará en la portería Sergio, mientras que Juanma Torrente, que acaba de fichar y vuelve, estará en el banquillo.

Olvidar la Copa

Por otro lado, el Lorca FC tratará de olvidarse de la eliminación en la Copa del Rey de esta semana. Ahora toca centrarse en la Liga, en la que tiene una cuenta pendiente: la de ganar fuera de casa después de cuatro partidos consecutivos sin hacerlo. El Lorca FC no suma los tres puntos desde la segunda jornada y hoy buscará el triunfo a las 17.00 horas en un campo complicado como el Barnés de Murcia. No será fácil el rival, ya que el Ciudad está adaptado a ese terreno de juego y se hace fuerte ante su afición.

El Ciudad, entrenado por Kike Mateo, se encuentra con diez puntos y su temporada es irregular cuando juega en casa, aunque ha ido de menos a más. El Lorca FC, por su lado, no sabe lo que es perder en un desplazamiento, con una victoria y cuatro empates, y hoy podrá contar con su goleador Gerard Artigas, que se perdió el partido de la Copa.