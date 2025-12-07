La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores agradecen a la afición su asistencia al entrenamiento de este domingo. Real Murcia
Vuelve el derbi

Más de dos mil fieles granas alientan al Murcia antes de la gran batalla

Los futbolistas de Colunga agradecieron la presencia de sus seguidores en el último entrenamiento antes del derbi del Cartagonova

José Otón

José Otón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:20

Comenta

La afición del Real Murcia está ilusionada con el derbi que el Cartagena y el equipo grana disputarán mañana en el Cartagonova. De hecho, más ... de 2.000 aficionados murcianistas, que hicieron colas para acceder al Enrique Roca, han arropado al equipo que dirige Adrián Colunga en la fase final del último entrenamiento del equipo grana que se ha celebrado a puerta abierta en el Enrique Roca de Murcia en la mañana de hoy.

