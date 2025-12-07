Más de dos mil fieles granas alientan al Murcia antes de la gran batalla

La afición del Real Murcia está ilusionada con el derbi que el Cartagena y el equipo grana disputarán mañana en el Cartagonova. De hecho, más ... de 2.000 aficionados murcianistas, que hicieron colas para acceder al Enrique Roca, han arropado al equipo que dirige Adrián Colunga en la fase final del último entrenamiento del equipo grana que se ha celebrado a puerta abierta en el Enrique Roca de Murcia en la mañana de hoy.

Además, la cita tuvo de tuvo, desde bengalas de color grana, el himno del centenario y pancartas reivindicando la hegemonía del club centenario. Los futbolistas de la plantilla murciana, al finalizar el trabajo, no dudaron en aplaudir a sus seguidores, que mañana se desplazarán en un número cercano a los tres mil al estadio albinegro, ya sea en el viaje oficial o en vehículos particulares. Una expedición de 20 autobuses, mas uno adicional que se unirá una vez iniciada la marcha, que incluso, antes de partir, despedirá a sus futbolistas de cara a la gran batalla del fútbol regional.

«Tenemos que competir como siempre e intentar ganar desde el minuto uno», aseguró Colunga antes de un entrenamiento que dejó en evidencia que futbolistas como Schalk y Moyita no estarán en el césped del Cartagonova en un duelo en el que los granas pueden cazar en la tabla al equipo de Javi Rey, actualmente tres puntos por encima de los granas.