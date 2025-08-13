Directo | PSG - Tottenham

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Supercopa de Europa Final · Árbitro: João Pinheiro

Escudo Paris Saint-Germain FC

PSG

21:00h.

0

-

0

Tottenham

Escudo Tottenham Hotspur

Min. 27

[ALTERNATIVE TEXT]

PSG

[ALTERNATIVE TEXT]

TOT

Supercopa de Europa

PSG - Tottenham

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:40

25'

El juego está detenido (Paris Saint Germain).

Icono24'

Remate fallado por Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Mohammed Kudus con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono23'

Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Lucas Chevalier.

Icono23'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Richarlison (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mohammed Kudus.

Icono22'

Falta de Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).

Icono22'

Vitinha (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono19'

Nuno Mendes (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono19'

Falta de Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).

Icono19'

Remate fallado por Cristian Romero (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.

Icono18'

Falta de Désiré Doué (Paris Saint Germain).

Icono18'

Pape Sarr (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono16'

Fuera de juego, Tottenham Hotspur. Guglielmo Vicario intentó un pase en profundidad pero Richarlison estaba en posición de fuera de juego.

Icono15'

Fuera de juego, Tottenham Hotspur. Richarlison intentó un pase en profundidad pero Rodrigo Bentancur estaba en posición de fuera de juego.

Icono8'

Remate fallado por Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono5'

Falta de Nuno Mendes (Paris Saint Germain).

Icono5'

Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono3'

Remate fallado por Cristian Romero (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono1'

Remate fallado por Pedro Porro (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Luis Enrique Martínez García

4-3-3

Alineación

Lucas Chevalier

portero

Achraf Hakimi

defensa

Marcos Aoás Corrêa

defensa

Willian Pacho

defensa

Nuno Alexandre Tavares Mendes

defensa

Warren Zaïre-Emery

centrocampista

Vítor Machado Ferreira

centrocampista

Désiré Doué

centrocampista

Khvicha Kvaratskhelia

Delantero

Ousmane Dembélé

Delantero

Bradley Barcola

Delantero

Thomas Frank

5-3-2

Alineación

Guglielmo Vicario

portero

Pedro Porro

defensa

Kevin Danso

defensa

Cristian Romero

defensa

Micky van de Ven

defensa

Djed Spence

defensa

João Maria Lobo Alves Palhares Costa Palhinha Gonçalves

centrocampista

Pape Sarr

centrocampista

Rodrigo Bentancur

centrocampista

Mohammed Kudus

Delantero

Richarlison de Andrade

Delantero

Estadísticas

70,7%

TOT

PSG

29,3%

TOT

TOT

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 4
2 Faltas cometidas 2

Espacios grises

