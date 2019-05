FÚTBOL Mir se despide de Las Palmas en las redes Rafa Mir. / laliga.es EFE. Martes, 21 mayo 2019, 09:38

Rafa Mir, jugador murciano del Las Palmas, se despidió de la afición amarilla a través de las redes sociales después del partido de fútbol disputado el domingo contra el Rayo Majadahonda en el estadio de Gran Canaria (3-2), en el que no llegó a participar. Mir escribió en su perfil de Twitter: «En Gran Canaria he sido muy feliz y hoy [por el domingo] pongo fin a esta etapa. Me gustaría agradecer a mis compañeros, utilleros, directivos y trabajadores de este gran club el cariño que han tenido hacia mí. Un cariño que he intentado devolver con trabajo y goles. ¡Gracias UD!». El futbolista murciano, cedido por el Wolverhampton Wanderers inglés, ha dado por finalizada su etapa en el conjunto isleño.