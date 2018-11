Un derbi, dos realidades y ningún favorito Elady y Josua Mejías en el derbi de la pasada campaña en Nueva Condomina. / javier carrión / agm El 'factor cancha' ha pesado en los últimos duelos, pero los de Munúa están invictos como visitantes FRANCISCO J. MOYA Martes, 13 noviembre 2018, 01:15

Llega el primer derbi de la temporada en un momento clave de la primera vuelta, justo cuando toca echar el cierre al primer tercio de la Liga. Murcia y Cartagena, los enemigos de toda la vida, afrontan además el primer asalto de la doble cita más especial del curso con la necesidad de sumar tres puntos para no adentrarse en un terreno pantanoso. Porque aunque ambos están bien posicionados en la tabla (cuartos los albinegros y séptimos los pimentoneros), UCAM y Melilla han cogido la directa y ya han hecho camino.

Los de Munúa tienen la primera plaza a siete puntos. Los de Herrero, a nueve. Caer en el derbi será una estocada doble, en lo inmediato y en lo lejano. Ganarlo supondrá todo lo contrario. Porque teniendo en cuenta que UCAM y Melilla tienen salidas muy complicadas este domingo -a Badajoz van los universitarios y a Huelva viajan los norteafricanos-, el que sea capaz de sumar los tres puntos en Nueva Condomina exprimentará un subidón triple, en lo clasificatorio, en lo anímico y en lo relacionado con la autoestima. Así se presenta el derbi.

No hay favorito, ya que en este tipo de envites nunca los hay. La historia reciente dice que tiene más opciones de triunfar el Murcia, que se ha llevado tres de los últimos cuatro derbis jugados en Nueva Condomina. El Cartagena, en sus cuatro últimas visitas, solo ha rascado un empate, el de hace dos campañas (0-0). El 'factor cancha' ha pesado en los últimos duelos entre blanquinegros y granas, al norte y al sur del Puerto de la Cadena. El nivel de ambas plantillas es «muy parejo», como le gusta decir a Munúa, quien ha optado por las rotaciones en este primer tramo del campeonato. El 'once' del Murcia es mucho más reconocible. Y no tiene nada que envidiarle al del Cartagena. Ni mucho menos.

El Efesé ha sumado diez puntos de doce en el último mes, con seis goles anotados y uno en contra

Si analizamos el fondo de armario, posiblemente sea mejor el del Efesé. Hay un tópico balompédico que dice que si quieres identificar a un equipo campeón, no mires al terreno de juego. Debes mirar a su banquillo. Y si lo que ves allí te gusta es porque tienes delante a un equipo campeón. El pasado domingo ante el Badajoz, cuando Rubén Cruz salvó sobre la bocina a los albinegros con un tanto de penalti, en el banquillo local al principio estaban sentados Orfila, Vitolo, Julio Gracia, Elady y Aketxe. En la grada se quedaron Mario, Antonio López y Fito Miranda. Los ocho serían titulares en todos los equipos de Segunda B. En los otros 79 de la categoría. Seguro.

Solidez contra talento

El Murcia es un equipo muy sólido, firme defensivamente y que nunca se descompone. Le falta gol, a pesar de que tiene una delantera de mucho nivel, con tipos como Aquino, Alfaro, Manel, Curto y Chumbi que también serían titulares en cualquier sitio. El Cartagena, por su parte, es menos fiable a nivel defensivo pero muy talentoso de tres cuartos de campo hacia adelante. La nómina de atacantes que te pueden formar un lío en un abrir y cerrar de ojos es «rica» y «variada», usando de nuevo los términos que suele utilizar Munúa en sus comparecencias de prensa. Hablamos de los exmurcianistas Elady Santi Jara. Y, por supuesto, de los goleadores Aketxe y Rubén Cruz, enfrentados el domingo sobre el propio césped por el penalti que finalmente lanzó el segundo. Pero también están Moyita, Carrillo, Fito Miranda y Julio Gracia. Además, Igor Paim y Juan Moreno están por descubrir.

Los de Herrero solo han perdido una vez, ante el filial del Granada, y casi siempre merecieron ganar

El Murcia solo ha cedido ante su abnegada afición en el traumático partido ante el filial del Granada (0-1), con la mente puesta en la última fechoría de los Gálvez Brothers. Ese tropiezo, viendo todo lo que rodeó al partido, casi no hay que tenerlo en cuenta. En los demás encuentros en Nueva Condomina, los de Herrero han sometido a sus rivales y han dado una imagen estupenda. Ganaron con toda justicia al Ibiza (1-0) y al Talavera (1-0) y perfectamente pudieron hacerlo en los tres choques que empataron contra Villanovense (0-0), Recreativo (2-2) y San Fernando (1-1).

Por su parte, lo mejor de este Efesé, un club que en lo social, lo económico y lo institucional vive una realidad absolutamente opuesta a la de su vecino, lo hemos visto a domicilio, donde se mantiene invicto. Tres victorias y tres empates, con solo dos goles encajados lejos del Cartagonova, es el saldo de los de Munúa como visitantes.

La tranquilidad que reina en el club, donde se cobra al día desde que llegaron Belmonte y Breis, se traslada a lo deportivo, donde nadie discute la figura del entrenador, haya victorias, empates o derrotas. En el último mes, el Cartagena ha sumado 10 puntos sobre 12 posibles. Ha marcado seis goles y ha encajado uno. El Murcia ha sumado la mitad, 5 de 12. Ha marcado un gol y ha recibido otro.

Sin victorias desde el histórico 1-4 de hace nueve años La semana pasada se cumplieron nueve años del histórico 1-4 del derbi del 8 de noviembre de 2009. Aquel éxito, con ocho mil aficionados cartageneros disfrutando de lo lindo desde un fondo de la Nueva Condomina de la exhibición de los Toché, De Lucas, Víctor, Lafuente y compañía, ha sido el más importante de los que ha conseguido el Efesé en un derbi disputado en la capital. Pero desde entonces los albinegros no ganan en el estadio de su eterno rival. De hecho, el bagaje es muy pobre: tres derrotas y un empate. En la temporada 2011-12, se impusieron los locales por 2-1, con goles de Emilio, Ruso García y Manu Torres, a un Cartagena entrenado por Carlos Ríos. Fue el último duelo en Segunda, ya que ese año bajaron los albinegros. En las tres últimas campañas, siempre en Segunda B, hubo una clara superioridad murcianista en la Nueva Condomina. En la 2015-16, ganó el Murcia (2-0, Azkorra y Sergio García). Al año siguiente, empate a cero. Y el curso pasado vencieron los pimentoneros por 2-1 (Armando, Orfila y Rubén Cruz).