El derbi en el que La Condomina le rompió el corazón a Eugenio Sánchez: «Aún oigo la pitada, cayó de todo»

En el momento no lo entiendes. Salí muy jodido. Son ocho años, ocho temporadas en las que me lo dejé todo», narra hoy desde el otro lado de la mesa en una cafetería de Torre Pacheco, pausado, como tratando de encontrar las palabras precisas para describir aquella cicatriz. Treinta años después, aquel episodio todavía llena sus ojos claros de un brillo de contingencia. Es el reflejo de su primer y único amor, correspondido durante ocho cursos, unilateral desde aquella visita a La Condomina que lo rompió todo, en marzo del 96, vestido de albinegro.

Había sido Eugenio Sánchez (Torre Pacheco, 1967) durante veinte años, y de pronto, cinco partidos después de su debut como grana, era Eugenio 'Pacheco'. Aquel canterano imberbe floreció al amparo de los mejores verdes, aunque lo del 'niño de Torre Pacheco' fue más bien una irrupción apoteósica. Desde su primer gol en el Calderón, cuatro ratos después de su debut, hasta ese tanto en el Camp Nou, ante el Barça de Cruyff, con un pase a la red tras driblar a un Zubizarreta que salió a por uvas.

De cabeza en el Sánchez Pizjuán, lleno de garra en El Molinón o con un zapatazo cruzado para golear a la Real Sociedad. Eugenio Sánchez jamás se achicó en los grandes escenarios, pero aquella mañana de 1996, 'Pacheco' despertó con un nudo en el estómago. «Los derbis son partidos que el futbolista vive con rabia, donde quiere ganar a toda costa. Son tres puntos, como cualquier otro partido, pero la atmósfera lo cambia todo», razona, aunque aquel día, directamente, preferiría no haber jugado.

Un amor no correspondido

De los maravillosos 80 al desastre de los 90. De salir de inicio en templos como el Santiago Bernabéu o San Mamés a aquel encierro en los vestuarios de La Condomina en diciembre de 1992, en protesta contra los impagos del club. El recorrido de Eugenio dibuja un descenso a los infiernos, de la élite a la cuarta categoría del fútbol español en esos ocho años en el Murcia, en los que un día, de golpe, se rompió todo.

En el verano del 94, un Murcia en plena crisis institucional acababa de descender a Segunda B. «Aquellos años fueron muy jodidos. A mí me dolía de otra forma porque es el equipo de mi tierra, pero al menos tenía a mi gente conmigo». Un dolor que no se puede comparar con la punzada que le propinó aquella decisión que, más de tres décadas después, continúa sin saber descifrar. «Todavía no lo entiendo. Simplemente dijeron: 'No contamos contigo'», recuerda Eugenio.

«Había tenido opciones de salir fuera, pero nunca quise irme. Estaba a gusto en casa, en mi tierra. Me habría bajado el sueldo... quería retirarme en el Murcia», confiesa el mítico atacante. «Tenía al Cartagena detrás, y no quería irme lejos, así que cuando el Murcia no contó conmigo, firmé por el Cartagena. No me arrepiento, no sentí que estuviera haciendo nada malo y allí me trataron genial». Aquel primer año consiguió la salvación con el Efesé, pero el descenso administrativo hizo caer a los albinegros a Tercera, lo que condenó a Eugenio a pelear contra el club de su vida.

Un derbi maldito

«Era un veterano, tenía casi 30 años, pero estaba nervioso», cuenta el pachequero sobre aquel 31 de marzo de 1996 en el que saltó a La Condomina vestido con la casaca del Cartagena. «Cuando vi ese campo, después de ocho temporadas allí... Si no hubiera jugado habría sido mejor», confiesa a la par que reposa los brazos sobre la mesa y la cadencia de la conversación se atasca. «Recuerdo ese peso. No jugué bien, pero mejor. Imagínate que me llega una y la meto... ya tenía bastante», pero lo peor aún estaba por llegar.

«Me dijeron todo lo posible, pero en ese momento tampoco escuchas. Eran absolutas barbaridades, en cada balón que tocaba... Pero lo peor fue cuando me cambiaron», relata sobre aquella tarde en la que el Murcia ganó por 2-0 con goles de Herrera y el cartagenero Rai. En el momento de la sustitución, las más de ocho mil personas que presenciaban aquel derbi de Tercera en La Condomina lanzaron sus dardos contra el centrocampista pachequero. «Aún oigo la pitada... cayó de todo. Jamás se me olvidará», concluye.

Treinta años después, pese a aquel episodio, el amor de Eugenio por el Real Murcia permanece intacto. Desde el día de su debut hasta el derbi del próximo lunes 8 de diciembre en el Cartagonova, que disfrutará desde casa junto a sus tres compañeros de grada; su mujer e hijos. Peñistas todos de la Furia Grana, Eugenio disfruta cada partido como uno más, desde ese Fondo Sur que esconde a una leyenda entre bombos, bufandas y banderas, con ese himno a viva voz que, «cada vez que lo escucho, todavía me emociona como el primer día».

