La Deportiva Minera se exhibe y sigue a la caza del líder (4-0)

La Deportiva Minera volvió a dar una auténtica exhibición de pegada y eficacia en el primer tiempo de su compromiso liguero ante el Almería B. En apenas 45 minutos resolvió un encuentro que se presumía complicado. No habían pasado ni tres cuando Salinas estableció un 1-0 que allanó el camino y transmitió serenidad al conjunto dirigido por Checa.

El protagonismo, sin embargo, cambió pronto de dueño. El nombre propio de la mañana de este domingo fue el de Rubén Mesa. El delantero, con una voracidad poco común en la categoría, firmó un auténtico triplete en cuestión de media hora. Su primer tanto llegó culminando una transición rápida. El segundo y el tercero dejaron el choque resuelto. Con el 4-0 en el marcador al filo del descanso, el partido había quedado sentenciado.

Tras la reanudación, el guion cambió. Con todo decidido y pensando en la inminente cita de Copa Federación frente al Orihuela, que medirá a ambos equipos el miércoles a las 17.15 horas en el Ángel Celdrán, los hombres de Checa levantaron el pie del acelerador. Hubo rotaciones, control del tempo del partido y un evidente ejercicio de administración de esfuerzos. La segunda parte se convirtió en un trámite, con un ritmo mucho más bajo y sin apenas aproximaciones claras a las porterías.

El conjunto de Llano del Beal sigue con su arranque brillante de temporada y continúa a la caza del líder, un CD Extremadura que volvió a ganar, esta vez al Águilas en El Rubial.