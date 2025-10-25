David Cuartero, un fisioterapeuta murciano en la élite del 'calcio' El joven especialista aterrizó en la capital italiana en el verano de 2024, donde dirige el cuidado personal de Patric, futbolista de la Lazio

Antonio Zomeño Sábado, 25 de octubre 2025, 07:40 Comenta Compartir

Desde Murcia hasta la capital donde confluyen todos los caminos. Basta un paseo; imposible construirla en un día. Como las rutas que trazan el recorrido hacia la élite del deporte rey; trayectorias sin atajos que merecen cada uno de los sacrificios. El pasado verano, el fisioterapeuta David Cuartero (Cabezo de Torres, 30 años) descubrió la realidad tras el refrán al transformar 'todos los caminos' en una senda de vuelta a casa. De Roma a Murcia y regreso a la Ciudad Eterna, donde cada plaza esconde un museo cincelado al aire libre, entre estados amurallados y derbis de alto voltaje. El joven especialista representa un ejemplo de producto de la tierra en la vanguardia del fútbol mundial, con un trazado propio donde el riesgo no tardó en dar sus frutos.

Porque el azar siempre forma parte de la receta, pero nunca ha sido el ingrediente principal. Sus coordenadas vestido de corto recorrían las bases del Cabezo, el juvenil del Real Murcia y unos meses en el Imperial antes de recalar en el Plus Ultra y el Churra, durante aquel increíble lustro de Adrián Hernández en Tercera. Como futbolista daba la talla, por edad debería vivir el cénit de sus virtudes en la medular, pero la ambición bifurcó el camino a las primeras de cambio, y con apenas 22 años tomó el desvío hacia la apertura de su propia clínica de fisioterapia. Todo al rojo. Apuesta ganadora y un puente sobre el Tíber con destino a la élite.

El enlace llamó a la puerta de la Policlínica Cuartero en el 2021. Ramón Martínez, central del Sevilla, todavía era un juvenil que soñaba con llegar a Primera desde las bases del UCAM. Su primo regresaba a Murcia en unas semanas, y no dudó en recomendarle los cuidados de David: «La primera vez salió contento de la clínica. A la siguiente, me ofreció comenzar a trabajar juntos si estaba dispuesto a desplazarme», narra David Cuartero al teléfono desde la capital italiana, donde comenzó a viajar una vez cada dos semanas para tratar al futbolista Patric Gabarrón.

David fundó la Policlínica Cuartero en 2017, un centro multidisciplinar que reúne fisioterapia, nutrición y psicología

Del Cabezo a la Serie A

El central muleño de la Lazio emigró demasiado pronto lejos del fútbol español, fuera del radar local, pero sus diez cursos en la Serie A, donde ha levantado trofeos nacionales y disputado Champions League, le sitúan como uno de los principales exponentes de la Región en la élite del fútbol en la última década. «Mi función es complementar lo que el jugador hace dentro: medir, adaptar y ajustar para que el plan del equipo no tenga que cambiar», explica David Cuartero sobre su trabajo en Roma, complementario al de los especialistas del club blanquiceleste. Desde el pasado verano, su mudanza definitiva a la capital italiana le permite «objetivar mejor» la evolución de Patric, un fijo en la zaga de la Lazio que ya atisba la luz al final del túnel.

El curso pasado fue el tobillo, una lesión que acabó en el quirófano y cuya rehabilitación progresiva ha pasado, en gran medida, por las manos de David. Recuperado para el arranque de la pretemporada, una rotura en el cuádriceps obligó a reprogramar unos plazos que finalizaron hace tres semanas, con la reaparición del muleño Patric, que ya tiene 32 años, en la Serie A. «Tocamos madera para que sigamos así», comenta Cuartero, inmerso en una oportunidad que ha llenado su agenda de nombres propios del vestuario romano.

«Está siendo una experiencia muy bonita, una gran oportunidad de crecimiento personal y profesional. He conseguido trabajar en el deporte de élite, pero otra persona también podría. No soy nada diferente a otro fisioterapeuta. Simplemente, se han dado una serie de casualidades que me han permitido estar aquí. Es un placer y solo me queda disfrutarlo al máximo», asegura el especialista murciano, que entre viajes y sesiones ha llegado a tener en sus manos las armas de Tucu Correa, Tati Castellanos o el canario Pedro Rodríguez, campeón del mundo en Sudáfrica.

Con un pie en Murcia

Un año después de cruzar el Mediterráneo sin billete de vuelta, el fisioterapeuta mide su estancia «temporada a temporada», a medio camino entre el desarrollo profesional y los sacrificios por estar lejos. Adaptado a la vida en Roma, «una ciudad preciosa» donde cualquier recoveco esconde «un monumento grandioso», David Cuartero vive con un ojo en casa. La Policlínica Cuartero nació en 2017, como un proyecto familiar que dirige junto a su madre y su pareja Jessica, instalada también en la capital italiana, desde donde presta atención telemática de psicología a los pacientes de la clínica.

«Mirando cómo está el mundo laboral, decidí que me gustaba más la opción de trabajar para uno mismo. Si me tenía que equivocar, me equivocaba siendo joven y ya está. Mis padres me ayudaron, aunque tampoco teníamos los medios. Pasamos por el banco y lo hicimos realidad», narra David, dedicado a diario a la gestión remota de una clínica que celebró su octavo aniversario en septiembre, transformada desde su inauguración en un modelo interdisciplinar con nutrición, psicología y entrenamiento: «Nos gustaría añadir más especialidades, pero preferimos calidad a abarcar por abarcar», resume.

Pese a su proyecto, el fisio murciano mira a lo público con convicción: «Tengo un centro privado, pero apuesto por la sanidad pública: hacen falta más plazas, mejor ratio e independencia clínica para el fisio en hospital. Cuando lo público funciona y lo privado complementa, gana el paciente». Se refiere a aquellos que no olvida pese a la distancia que los separa: «Nos gustaría ampliar el centro y seguir sumando equipo. Y, claro, mantener el vínculo con el alto rendimiento», asegura David Cuartero sobre esa élite que exige pero engancha. Porque todos los caminos llevan a Roma, pero ninguno se construyó en un día. Tampoco una carrera que empezó en Cabezo de Torres y no para de evolucionar a orillas del río Tíber.

Reporta un error