Análisis Los datos que unen los destinos de Valverde y Guardiola

Los fracasos en la Liga de Campeones de ambos técnicos se contraponen con sus increíbles registros en las competiciones ligueras

Los caminos de Ernesto Valverde y Pep Guardiola parecen estar destinados a unirse. Empezando por lo más obvio, ambos han sido jugadores del Barcelona a las órdenes de Johann Cuyff. De corto no coincidieron de blaugrana por unos meses, ya que Txingurri se fue en verano de 1990 y el catalán debutó en diciembre. Después ambos han conseguido ser técnicos del conjunto azulgrana.

Valverde todavía lo es, al menos hasta el momento, encontrándose en el punto más crítico de su andadura por la ciudad condal. Guardiola dejó el banquillo azulgrana hace tiempo, en 2012, pasando después por Múnich y ubicado actualmente en Manchester.

Ahora, los fracasos de sus respectivos clubes en competición europea vuelven a revelar el parecido de las dos últimas temporadas desde que cogieron las riednas de Barcelona y Manchester City: han dominado sus competiciones domésticas con registros espectaculares pero no han estado a la altura de lo esperado en Champions.

Valverde, a por 176 de 222

Valverde sufrió un tremendo batacazo con la ya histórica remontada del Liverpool al Barcelona en Anfield, dejando al club con una herida abierta inmensa, más con los precedentes que habían tenido el año anterior con la otra remontada histótica en contra, la de la Roma. En ambos casos el meta brasileño Allison Becker fue un elemento decisivo para el KO.

Por su parte, Guardiola no pudo con un Tottenham mucho más débil en términos de plantilla. Y es que mientras que los 'citizens' gastaron el verano pasado 77 millones, siendo aún así cifra que se antoja escasa viendo los dispendios de Mansour bin Zayed Al-Nahyan, el jeque dueño del equipo en campañas pasadas (ha completado una plantilla en la que han llegado sobre todo en la parte de atrás muchos defensas y un portero nuevo con Pep), el equipo dirigido por Mauricio Pochettino no ha podido incorporar a sus filas ni un solo jugador por la enorme inversión que tuvo que realizar el club para su nuevo estadio. Lucas Moura, posterior héroe en semifinales, fue el último en enero de 2018.

Pero no todo son puntos negativos, y es que si algo han podido demostrar ambos entrenadores es su eficacia en las competiciones ligueras. En las dos temporadas que lleva Ernesto Valverde al frente del Barcelona, el extremeño ha sido capaz de conseguir 176 de los 222 puntos que ha disputado su equipo por el momento, lo que supone más del 79%. Guardiola acumula 195 de 225 y un espectacular registro de cerca del 86%.

Además, si es capaz de superar al Brighton en la jornada final ganará la Premier League con mayor puntuación de la historia, ya que el Liverpool también ha logrado un registro increíble con 94 puntos con una sola derrota antes de medirse al Wolverhampton.

Si Guardiola finalmente se adjudica con una victoria final su octavo título liguero, llegará hasta los 198 puntos de 228 en sus dos campañas en Manchester y un 87% de los puntos obtenidos

En la Liga, todavía quedan en juego seis puntos, por lo que de conseguirlos (ante el Getafe en el Camp Nou y en la jornada final en Eibar), esa marca de Valverde puede aumentar hasta los 182 puntos de 228 y un 80%. Nadie ha podido en España con el ritmo del Barcelona, proclamándose campeón a falta de tres jornadas y con una ventaja que realmente ni Atlético ni Real Madrid parecía que pudiesen alcanzar nunca. Otro título liguero con contundencia y un gran margen al igual que la campaña pasada.

Emoción hasta el final

Mientras, a Guardiola le resta una decisiva jornada en la Premier con el Liverpool, que repetirá en la final de la Champions, acechando el liderato a un punto. El City de Guardiola ha ganado 31 partidos esta temporada en la liga inglesa y su campaña es tan buena que seguramente el equipo de Jürgen Klopp se quede sin liga con 97 puntos si gana este domingo. Si Guardiola finalmente se adjudica con una victoria final su octavo título liguero, llegará hasta los 198 puntos de 228 en sus dos campañas en Manchester y un 87% de los puntos obtenidos.

Puede que en Liga de Campeones hayan tenido dos tropiezos estrepitosos pero la realidad es que en la competición que más partidos se disputan a lo largo de la temporada, Valverde y Guardiola han demostrado ser prácticamente infalibles. Entre ellos siempre han tenido buena relación aunque en enero tuvieron un pequeño encontronazo cuando se confirmó el fichaje de Frenkie de Jong.

Valverde detalló que el holandés será «un jugador importante dentro de la estructura del club», aunque subrayó que «necesitará adaptarse» al Barcelona, hasta donde llega pese a que supuestamente recibió llamadas por parte de Guardiola: «Quizás si hablas con un jugador con contrato con otro equipo... eso no se puede hacer, no se puede hablar con un jugador que tiene contrato. Reconocer que has hecho eso... no está en mi código. No tengo nada que decir, cada uno tiene su forma de actuar.»