Curto y Leal 'se caen' del derbi de mañana en La Condomina

Murcia Sábado, 24 noviembre 2018, 01:05

El delantero del Real Murcia Víctor Curto no podrá ser de la partida en el derbi que enfrentará mañana en La Condomina a los granas contra el UCAM. El punta catalán no se ha recuperado a tiempo para jugar. El que tampoco estará en el bando visitante es el lateral Migue Leal. Además, el central Hugo Álvarez no se ha recuperado plenamente del esfuerzo que realizó en la jornada anterior contra el Cartagena y que le obligó a ser sustituido por su compañero Dani Pérez, quien también ha tenido esta semana alguna pequeña molestia, aunque parece que el ex del UCAM sí podrá participar. El caso de Hugo Álvarez se decidirá por completo esta mañana, cuando los granas se ejerciten en las instalaciones de Cobatillas a puerta cerrada.

En el Murcia también seguirá fuera una semana más el pivote argentino Lucio Compagnucci, quien continúa sin tener ficha, a la espera de que los granas acuerden un calendario de pagos con la Federación Murciana, organismo con el que los pimentoneros tienen contraída una deuda por valor de 64.400 euros, lo que impide que los murcianistas puedan tramitar fichas.

Por otra parte, el entrenador del Real Murcia, Manolo Herrero, habló ayer sobre su rival de mañana. Del UCAM dijo que «no puedo hablar mal de un equipo que va segundo en la clasificación. No sé si variará su sistema con respecto a partidos anteriores. Les está yendo muy bien». El preparador andaluz no escondió que la derrota frente al Cartagena dejó dolido al vestuario. «Fue doloroso perder como perdimos, pero en el fútbol si no haces goles te puede pasar. El equipo ha entrenado bien durante la semana y espero que se haya recuperado». También expuso que «estamos mejorando con balón, pero estamos en un momento en el que lo que importa es ganar para volver a tener la confianza que teníamos a principio de temporada».

En el UCAM llegan al derbi de mañana con la duda de si podrán participar varios jugadores. Son los casos de Titi y Julen Colinas. También pueden tener complicada su participación otros como Antonio Amaya y Luis Fernández, mientras que Collantes será baja segura tras ser sancionado con un partido de suspensión por su expulsión la jornada anterior en Badajoz. El que sí podría reaparecer es Kilian Grant.

Sin pistas

Ayer el entrenador universitario Pedro Munitis no quiso dar pistas sobre las posibles bajas que pueda tener para jugar mañana. Comentó que «tenemos algunas dudas, hasta el final no vamos a saber exactamente con quién contamos para el once titular». Sobre el Murcia, apuntó que «tiene un gran equipo, con jugadores de mucha calidad, con muy buenas individualidades. Ha modificado un poco el sistema la semana pasada. Hemos preparado el partido con esas dos situaciones. Aquino es un jugador muy importante, determinante, cambia al equipo cuando juega en punta o en la media punta. No creo que el Real Murcia varíe mucho de un sistema a otro. Al final lo que se mantiene es el estilo, independientemente del dibujo, tanto el nuestro como el suyo, pero nosotros debemos centrarnos, no obstante, en lo nuestro, en trabajar en equipo, en ser dominadores y, sin balón, ser intensos y también solidarios. No hemos modificado nuestro estilo ni lo vamos a hacer».