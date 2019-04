Cuatro mundos en 270 minutos Julio Algar, Gustavo Munúa y Leonel Pontes / v. vicÉns / agm |lof | j. m. rodríguez / agm Efesé y UCAM por arriba, Jumilla por abajo y un Real Murcia en tierra de nadie vivirán realidades muy distintas en las tres últimas jornadas, en un grupo IV en el que todo está por decidir FRANCISCO J. MOYA y JOSÉ OTÓN MURCIA. Martes, 30 abril 2019, 01:37

El Efesé ha recuperado el pulso y no tira la toalla. No depende de sí mismo y necesita ganar los tres últimos partidos y esperar un fallo de los dos equipos que tiene por delante, Melilla y Recreativo. Ambos tienen un punto más. En la entidad presidida por Paco Belmonte entienden que los tres partidos de este próximo fin de semana (Sanluqueño-Recreativo, Melilla-Badajoz y Cartagena-Marbella) van a ser claves y que es muy posible que el equipo que acabe esta jornada 36 como líder termine siendo el campeón del grupo IV. El premio es jugarse el ascenso a doble partido con otro campeón. Racing de Santander (matemático) y Atlético Baleares (virtual) ya tienen sitio garantizado en el exclusivo bombo de la eliminatoria de campeones. En el grupo I, como en el IV, el lío es importante. Fuenlabrada, Ponferradina y Atlético B pelean aún por el campeonato.

Los triunfos absolutamente revitalizadores contra El Ejido (3-0) y San Fernando (1-2) invitan a soñar a los albinegros, aunque todo el mundo tiene los pies en el suelo. Porque todavía no está olvidada por completo la pésima racha de seis jornadas sin ganar que echó a perder toda la ventaja acumulada por el cuadro de Gustavo Munúa entre octubre y febrero y porque este domingo, con el Marbella visitando el Cartagonova, se presenta un duelo durísimo, ante uno de los mejores equipos de toda la Segunda B en esta segunda vuelta.

Los costasoleños llegarán a Cartagena inmersos en una fabulosa racha de quince jornadas sin perder (ocho victorias y siete empates) y son uno de los mejores conjuntos de toda la categoría en estos momentos. Son octavos, empatados a puntos con el séptimo, que es el Ibiza. Y buscan un puesto en la próxima Copa del Rey, un torneo que finalmente disputarán los siete primeros clasificados de cada grupo. No pierden desde el 7 de enero, ante el Jumilla (0-3) y precisamente en el debut del técnico David Cubillo, quien relevó en Navidad a Padilla. Su delantero Juanma García, autor de once goles, está en racha en las últimas semanas.

Santi Jara, roto

Por otro lado, ayer se confirmó que el extremo almanseño Santi Jara sufrió una rotura fibrilar en el abductor izquierdo en el choque ante el San Fernando, por lo que estará de baja entre tres y cuatro semanas. Se pierde, por tanto, los tres últimos encuentros de la Liga regular y está por ver si llegará a tiempo para el primer partido del 'playoff' de ascenso. El ex del Murcia ha sido el tercer futbolista más utilizado por Munúa esta temporada. Le ha dado 2.679 minutos, una cifra solo superada por Ayala y Jesús Álvaro. Santi Jara se había adaptado perfectamente al puesto de lateral derecho en el nuevo 3-5-2 de Munúa. Orfila y Óscar Ramírez son los que pelearán a partir de ahora por la plaza que deja vacante el manchego.

Alarma en Jumilla

Muy diferente es la situación que vive el Jumilla de Leonel Pontes, que encara los últimos 270 minutos del campeonato en una posición muy delicada. Tras venirse abajo en la segunda vuelta y sumar solamente 5 de los últimos 39 puntos en juego, los jumillanos han caído a zona de descenso y acabarán bajando a Tercera División si no reaccionan inmediatamente. Tienen que hacerlo ya, este domingo en el Uva Monastrell, donde reciben a El Ejido, que le sigue en la clasificación y tiene dos puntos menos.

Los vinícolas terminarán la Liga yendo a San Fernando y recibiendo al Marbella en las dos últimas jornadas que, por cierto, se disputarán los domingos 12 y 19 de mayo en horario unificado, a partir de las 18.00 horas. Pontes, que perdió a jugadores muy importantes en el mercado de invierno, no se resigna y confía en que su equipo acabe salvando los muebles en estas tres últimas jornadas. El club pretende que este domingo haya un buen ambiente en el Uva Monastrell, por lo que venderá cinco entradas al precio de 1 euro a todos los abonados. La promoción acaba el viernes a mediodía.

El Real Murcia muestra sus carencias

El Real Murcia necesitaba una victoria ante el colista del grupo IV, el Almería B, para asegurar la permanencia, pero volvió a patinar en la Nueva Condomina. El equipo grana, que tenía delante a un conjunto que había recibido 56 goles en contra en 34 jornadas de Liga y que solo había conseguido 2 puntos en 17 partidos como visitante, volvió a mostrar su inoperancia en casa. Los granas volvieron a mostrar sus carencias y una semana más torturaron a sus aficionados con un partido sórdido y gris. El choque, infumable, terminó 0-0.

El equipo grana, que no gana en casa desde el pasado 13 de enero ante el Sanluqueño, tiene la permanencia virtual en el bolsillo, pero no la matemática. Se encuentra siete puntos por encima del puesto de promoción y a ocho del descenso directo, cuando quedan nueve puntos en juego por delante. De este modo, si los de Julio Algar no ganan el próximo sábado en el campo del Malagueño, penúltimo clasificado y ya descendido a Tercera, se podrían complicar la vida en las dos últimas jornadas, en las que recibe al Melilla (que pelea por el liderato con el Cartagena y el Recreativo de Huelva) y el Sevilla Atlético, que ha firmado una gran segunda vuelta para salir de una zona de descenso que ahora mismo tiene a cuatro puntos.

El conjunto pimentonero ha ido de más a menos durante la temporada. Aunque llegó a saborear el 'playoff' en dos ocasiones, los problemas económicos y la inestabilidad social fueron abortando cualquier posibilidad de cumplir con el objetivo marcado de inicio: pelear por el liderato. El recorte presupuestario en el mercado invernal dejó una plantilla desequilibrada y con pocos argumentos, que se ha ido metiendo en la parte baja de la tabla.

Algar, peor que Herrero

De hecho, cuando Manolo Herrero fue destituido en la jornada 26 tras perder ante el San Fernando, los granas eran novenos a 12 puntos del 'playoff' y 9 por encima de la promoción de descenso. Pero ni Javi Motos ni Julio Algar han mejorado el panorama que dejó el entrenador jienense. El primero consiguió un punto de nueve posibles mientras que el madrileño mejoró la cara del enfermo fuera de casa, venciendo en Granada y Jumilla y arrancando un punto en el derbi del Cartagonova, para hacer un total de 7 puntos sobre 9 posibles.

En casa, la historia es muy distinta. La gran asignatura pendiente que ha hecho que el equipo de la capital a estas alturas no tenga aún la permanencia matemática en el bolsillo es la falta de contundencia ante su público. El Murcia solo ha hecho 12 goles en 18 partidos en su estadio, sumando nueve empates en la Nueva Condomina, siendo así el equipo que más iguala en el grupo IV. Para visitar al Malagueño, que solo ha ganado tres partidos en casa en toda la temporada, Algar no podrá contar con Chumbi, quien con tres goles es uno de los artífices de que los granas no estén entre los cuatro últimos. El ariete aguileño vio la quinta amarilla frente al Almería B y será sancionado con un partido.

Merino cree en el milagro

Por su parte, en el UCAM, la mala racha de resultados y la mala imagen mostrada en El Ejido (2-0) desencadenaron la destitución de Munitis y la llegada de Juan Merino, quien tiene por delante una misión más que difícil. Y es que el cuadro universitario está a tres puntos del Badajoz, que además le tiene ganado el 'average' al equipo azulón. Las cuentas del UCAM para recuperar la cuarta plaza son claras: debe ganar sus tres partidos ante San Fernando, Marbella y Talavera y esperar a que el equipo pacense (siete victorias en las siete últimas semanas) no consiga la victoria en al menos dos de los últimos tres encuentros.

El equipo de Nafti tiene que visitar este domingo al Melilla, mientras que en las dos últimas jornadas se medirá al Sevilla Atlético y a un Sanluqueño que lo recibirá en El Palmar en la última jornada con la salvación en juego. Aunque la carambola es complicada, el UCAM podría encontrarse con una última oportunidad.