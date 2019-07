Fútbol Cuatro modelos para salvar la temporada Entrenamiento del Murcia en el campus de Espinardo, ayer. / e. botella / agm Murcia y Yeclano afrontan el nuevo curso con proyectos modestos, el UCAM parte casi de cero y el Efesé solo piensa en el 'playoff' SERGIO CONESA MURCIA Sábado, 20 julio 2019, 01:07

Falta más de un mes para el primer fin de semana de Liga en Segunda B. Se disputará el 24 y 25 de agosto, una semana más tarde que en Primera y Segunda. Los cuatro equipos de la Región que militan en la categoría de bronce, Real Murcia, UCAM, FC Cartagena y Yeclano Deportivo, están ya ejercitándose para preparar de la mejor manera posible el inicio de la competición. Además de las primeras carreras del verano y los ejercicios físicos para volver a activar el cuerpo tras las vacaciones, el balón empieza a tomar protagonismo porque todos ellos tendrán sus primeros amistosos la próxima semana.

Los fichajes de cada equipo y los cambios de entrenador en el caso del Real Murcia y UCAM, con la llegada de Adrián Hernández y Rubén Albés, son algunos de los principales atractivos para ver los primeros detalles de cada conjunto tras unas semanas de descanso. También, el nuevo proyecto para luchar por el ascenso del FC Cartagena o el regreso a la Segunda B del Yeclano Deportivo. De momento, el marcador será lo de menos y las conclusiones por los resultados en enfrentamientos repletos de cambios y pruebas no son indicativos sobre la posición en la tabla tras 38 jornadas. Pero lo que sí se podrá ver serán las primeras líneas maestras de cada conjunto y las preferencias de los técnicos para escoger un once en el primer partido oficial con los tres puntos en juego.

Real Murcia

Las bajas preocupan tanto como las altas

OEl club grana tuvo el periodo de vacaciones más largo que se recuerda y ha podido analizar las altas y bajas con más calma que el resto de equipos de la Región. Desde que acabó el curso a mediados de mayo, la actividad no ha cesado en las oficinas de la Nueva Condomina. Además de los jugadores que acababan contrato, se han marchado Alejandro Santomé, David Forniés, Sergio Maestre y Manel Martínez, tras llegar a un acuerdo para rescindir sus contratos. Sin embargo, el capítulo de bajas no está cerrado en el conjunto pimentonero y preocupa en la dirección deportiva tanto como las altas. Después de diez fichajes, además de los jugadores que han subido del Imperial y los que tenían contrato del año anterior, la base está clara y solo quedan los últimos retoques como un extremo, otro centrocampista y algún defensa más.

Armando y Curto siguen sin estar por la labor de rebajar sus sueldos para continuar de granas

No obstante, quedan algunas salidas que son complicadas y en las que el club pimentonero trabaja para cerrar un capítulo complicado por los sueldos millonarios que firmó Víctor Gálvez el verano pasado.

La principal baja que tienen pendiente en la Nueva Condomina es la de Hugo Álvarez. El central no ha iniciado la pretemporada con el resto de sus compañeros para aclarar su futuro y evitar situaciones incómodas para ambas partes. En principio está previsto que se reincorpore a los entrenamientos el próximo jueves, pero entienden en la directiva grana que lo ideal sería que esa situación no llegara a darse. El gallego está vinculado al Real Murcia hasta junio de 2020, con un sueldo que supera los 90.000 euros anuales. El club grana no puede pagar esa cantidad, como ya le transmitió al futbolista al acabar la temporada, y espera que se busque un destino. El gran obstáculo es que, debido a la situación económica de la entidad centenaria, los dirigentes esperan que se marche a coste cero. El jugador y su representante, el murciano Joaquín Vigueras, no parecen estar de acuerdo.

Una situación parecida es la de Charlie Dean, que además comparte representante con Hugo Álvarez. Aunque en este caso su futuro podría estar en el Rayo Majadahonda, equipo al que se le ha vinculado en las últimas horas. El inglés renovó el verano pasado con Víctor Gálvez hasta 2021, a razón de 65.000 euros anuales, pero en el Murcia no cuentan con él para el próximo curso. Hace unas semanas pidió 20.000 euros por rescindir para marcharse, pero los dirigentes granas también quieren evitar pagarle.

También deben salir los porteros Simón Ballester y Quique Cebriá, aunque sus casos no parecen tan complicados como los de sus dos compañeros anteriormente citados. La situación de Armando y Víctor Curto también es delicada y no parece tener una solución sencilla. Los dos primeros capitanes del curso pasado tienen que ajustar sus contratos a la realidad económica del club para continuar, pero no están por la labor.

Destaca especialmente la situación de Armando, que además de ser murciano ha sido uno de los jugadores más defendidos y queridos por la afición. Sin embargo, ahora que tiene la oportunidad de demostrar su amor por el club no parece estar dispuesto a rebajarse el sueldo por seguir. Además, a pesar de estar en el mercado no parece que tenga demasiadas opciones para abandonar la capital del Segura con un salario similar al que tiene firmado. La situación de Curto es más compleja ya que el veterano delantero podría estar a punto de comenzar su última temporada como profesional.

El equipo grana tiene sus primeros enfrentamientos de la pretemporada la próxima semana. El nuevo proyecto pimentonero dirigido por Adrián Hernández se medirá el martes al Levante en el Pinatar Arena, una dura prueba contra un equipo de Primera División. El viernes, la segunda cita les llevará a jugar contra el Almería, de Segunda División, en las mismas instalaciones.

UCAM

Revolución en la plantilla universitaria

OEl nuevo UCAM de Rubén Albés está trabajando entre El Mayayo y La Condomina para llegar en el mejor estado posible al inicio de Liga. La revolución en la plantilla universitaria ha sido llamativa. Solo siguen cuatro futbolistas del curso pasado: Chavero, Cristian Galas, Adán Gurdiel y Cristhian Britos. El primero tenía contrato, tras llegar al UCAM en el tramo final de la temporada pasada, y los otros tres han renovado para seguir en Murcia. La dirección deportiva del UCAM que encabeza Pedro Reverte todavía tiene mucho trabajo por hacer porque además de los fichajes ya confirmados de Kevin Presa, Gianni, Carlos López, Higón, Barbosa y Perales hay huecos aún por cubrir. La primera cita del equipo que preside José Luis Mendoza le llevará a enfrentarse el próximo sábado en La Condomina contra el Elche de Segunda.

Solo cuatro jugadores de la plantilla de la temporada pasada siguen en La Condomina

En el equipo universitario no se marcan como objetivo obligatorio disputar el 'playoff' de ascenso la próxima temporada. Sin embargo, esta campaña están apostando por futbolistas que vengan de hacer buen año en Segunda B, en lugar de otros más veteranos y con más nombre. El UCAM confía en tener buenos resultados con este cambio de política.

Cartagena

Equipo para pelear por subir a Segunda

OEn Cartagena no hay otro objetivo que el de luchar por acabar campeón del Grupo IV e intentar de nuevo volver al fútbol profesional. El duro golpe de Majadahonda ya queda muy atrás en la memoria, y la decepcionante eliminatoria frente a la Ponferradina, tras remontar contra el Real Madrid Castilla, deja paso a un nuevo proyecto en el que Gustavo Munúa seguirá en el banquillo.

La llegada de Toché al Efesé toma fuerza tras la marcha del Oviedo del santomerano

El portero Marc Martínez, los defensas Jorge Fucile, David Forniés y David Andújar, el extremo Manu Viana y los centrocampistas Quim Araujo y Verza, cuya llegada se hizo oficial ayer, son las apuestas hasta ahora de Paco Belmonte en el mercado de fichajes.

A la espera está la apuesta estrella del equipo albinegro para reforzar el ataque, como es la de Toché. Su fichaje suena con más fuerza después de que rescindiera ayer con el Real Oviedo. La llegada del '9' sería el sueño del presidente para liderar el nuevo proyecto del Efesé. La baja de un jugador importante como es Jesús Álvaro y el futuro incierto de Elady, que interesa a equipos de Segunda División, mantienen en vilo a los aficionados cartageneros.

Los jugadores de Gustavo Munúa comenzarán sus pruebas de pretemporada el próximo jueves en Los Arcos contra un recién ascendido a la categoría de bronce como es el Orihuela. Y también la próxima semana tendrán en Pinatar Arena otro test que le enfrentará al Mons Calpe de Gibraltar.

Yeclano

Confianza plena en los héroes del ascenso

OEl Yeclano Deportivo vuelve a la categoría de bronce y como es habitual en el equipo del Altiplano no hará locuras o esfuerzos económicos que no pueda permitirse en su proyecto.

Sandroni seguirá al frente de un conjunto que ha renovado a un importante número de futbolistas que participaron en el ascenso, entre ellos el 'héroe de El Mayayo', Miguel Serna. Luis Castillo, procedente del UCAM, y Rulo son los fichajes hasta ahora y el exgrana Javi Saura está a prueba. El debut de estos futbolistas podrá ser en el primer amistoso de este verano el próximo sábado contra el juvenil de División de Honor del Real Murcia. El club contará con la empresa Gesa Mediación como patrocinador. «Nos sumamos a un proyecto ilusionante de un club histórico de la Región. Estamos convencidos de que la temporada que tenemos por delante será todo un éxito», dijo ayer Mariano Albadalejo, director general del nuevo patrocinador azulgrana.