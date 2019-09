Tercera Crisis en el Lorca Deportiva Urbano, Puskas y Flores, el pasado mes de julio, en la presentación del nuevo proyecto. / la verdad La plantilla se rebela contra los impagos y las falsas promesas: «No hay medios para seguir, la situación es extrema», aseguran PEDRO RE LORCA Martes, 24 septiembre 2019, 03:01

El Lorca Deportiva que conseguía golear al Plus Ultra el domingo, ve como su situación idílica en lo deportivo se convierte en insostenible en lo económico, algo que recuerda mucho al Real Murcia de los Gálvez del año pasado. Nadie fue capaz de hacer un equipo fusionando a los dos clubes de Lorca. Las partes interesadas desecharon la idea de la fusión y se hicieron dos equipos plagados de nombres y con un coste demasiado alto para la categoría.

Pero tras solo cuatro jornadas la situación del Lorca Deportiva, el líder del grupo XIII, se ha hecho insostenible. Jugadores que desde julio están sin cobrar, incumpliendo la directiva del club, sistemáticamente y diariamente, todo lo que prometió. José Antonio Presa 'Puskas', director deportivo y persona que dio la cara delante de todos ellos, se ha limitado a responder con un «seguimos trabajando» cualquier pregunta o ruego de sus futbolistas. La situación es complicada y los jugadores ya amenazan con no jugar en la Liga. La situación es caótica tras un mes.

La plantilla del Lorca Deportiva, líder del grupo XIII de Tercera, no ha percibido ni un euro desde que los nuevos dueños se hicieron cargo del club. Algunos jugadores han sido expulsados del hotel que habitaban y otros no tienen dinero ni para gasolina. Uno de los capitanes del equipo, Andrés Carrasco, ha estallado: «Seguimos a expensas de noticias. Si decidimos no entrenar será porque no tenemos medios económicos para hacerlo. Estamos indecisos, de momento no sabemos qué vamos a hacer. No tenemos más medios para seguir con normalidad».

«Varios compañeros tuvieron que renunciar a sus trabajos por exigencia del club» que ahora no les paga, asegura la plantilla

Los jugadores han asegurado a través de un comunicado que «llevamos desde el día 17 de julio entrenando, la mayoría de nosotros con dobles sesiones, con los diferentes gastos que conlleva (combustible, alquiler de piso, dietas, etc.), pero las diferentes promesas de fechas de pago nunca se cumplen y continuamos sin cobrar. Hay jugadores que habían pactado ser inscritos con ficha profesional, pero el club no ha cumplido su promesa. Varios jugadores tampoco han recibido sus contratos firmados por parte del club o persona que ha firmado los demás contratos», dicen en su comunicado.

Los futbolistas aseguran que «varios compañeros tuvieron que renunciar a los trabajos que venían desempeñando con anterioridad por incompatibilidad y/o exigencia por parte del club. El club también prometió a varios compañeros hacerse cargo del combustible para entrenar. No pueden hacer frente a más costes», aseguran.

Tres meses sin cobrar

El resto de trabajadores están en la misma situación. «Tanto el cuerpo técnico como el resto de personal del club (utilleros, delegados, fisioterapeutas, etc.) se encuentran igual que la plantilla. En los próximos días varios jugadores cumplirán ya tres meses con sus contratos en vigor y sin recibir ninguna mensualidad. Es por ello que, de mantenerse esta situación, podrían tener que plantearse otras alternativas deportivas o laborales, ya que la situación es insostenible, y en muchos casos extrema», reza un comunicado que apoya la AFE.