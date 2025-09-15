La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los futuros árbitros de la Región que acudieron a la charla informativa, en la sala José Antonio Camacho de la Federación Murciana. FFRM
Fútbol

Crece la familia arbitral en la Región, que este año superará los 700 colegiados

La FFRM ha recibido 277 solicitudes este verano para el nuevo curso, donde los candidatos tendrán que superar pruebas escritas y físicas

P. J. Z

Murcia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:13

El colectivo arbitral de la Región de Murcia continúa en plena expansión y se prepara para superar, en la presente temporada, la cifra de 600 árbitros en fútbol y 120 en fútbol sala, consolidándose como uno de los estamentos más sólidos y en crecimiento dentro del deporte regional. Esta semana el Salón de Actos José Antonio Camacho de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) acogió la primera sesión informativa del nuevo curso de árbitros de fútbol, un encuentro que marca el inicio de temporada y que ha superado todas las previsiones, ya que contó con unos ochenta asistentes de 277 solicitudes que se han recibido durante este verano en las distintas delegaciones arbitrales de la Región de Murcia. El desglose de los candidatos refleja el alcance de la reciente campaña de captación impulsada por el Comité de Árbitros que ha recibido en Murcia 176 solicitudes; en Cartagena 45, Lorca 33, Mar Menor 14 y en la delegación de Cehegín 9.

Los alumnos inscritos que han presentado la documentación exigida acudieron a la cita de la primera sesión informativa donde se les explica todos los detalles de este curso arbitral. Una de las exigencias es la superación de los test escritos y las pruebas físicas como primera medida de filtro, ya que las plazas son limitadas en cada una de las delegaciones. A lo largo de esta semana se han venido celebrando las distintas reuniones informativas y las próximas serán en Cehegín el día 17 y en Cartagena el día 19, ambas en las delegaciones de la FFRM.

Esta semana se realizarán las dos últimas charlas informativas para los árbitros del futuro en Cartagena y en Cehegín

La incorporación de nuevos talentos no solo garantiza el relevo generacional, sino que también impulsa la profesionalización y la calidad del arbitraje en la comunidad.

Talento regional en la élite

El crecimiento sostenido del colectivo arbitral en los últimos años es, además, un reflejo del interés que despierta esta labor fundamental para el deporte, pero sobre todo porque siguen la estela de los colegiados murcianos que han llegado a la élite como son el internacional José María Sánchez Martínez, como referente murciano en la máxima categoría, y los asistentes Juan José López Mir, Raúl Cabañero Martínez y Javier Martínez Nicolás. Mientras que en Primera División femenino están María Planes Terol y Lorena Hernández Martínez.

Se espera que este listado de árbitros de la Región se pueda ampliar en los próximos años.

