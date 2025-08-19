La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un encuentro entre el Santomera y el Molinense. Kiko Asunción / AGM

La Copa del Rey espera al último equipo de la Región de Murcia

Hasta ocho clubes autonómicos debutarán desde este sábado en la fase autonómica de la Copa Federación con un billete al torneo del KO como goloso premio final

Antonio Zomeño

Martes, 19 de agosto 2025, 23:38

La espera ha terminado. La competición oficial ya tiene fecha de regreso para los equipos de la Región de Murcia. Dos meses y medio después ... de aquel último bocado amargo en El Limonar, con la eliminación del Santomera en el 'playoff' de ascenso a Segunda RFEF, el fútbol autonómico vuelve al ruedo. Atrás quedan los eternos carruseles de cambios, los banquillos abarrotados de canteranos y los test preparatorios a medio gas. Desde este fin de semana, los cuartos de final de la fase autonómica de la Copa Federación pondrán a competir hasta ocho equipos de la Región.

