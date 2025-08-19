La Copa del Rey espera al último equipo de la Región de Murcia

La espera ha terminado. La competición oficial ya tiene fecha de regreso para los equipos de la Región de Murcia. Dos meses y medio después ... de aquel último bocado amargo en El Limonar, con la eliminación del Santomera en el 'playoff' de ascenso a Segunda RFEF, el fútbol autonómico vuelve al ruedo. Atrás quedan los eternos carruseles de cambios, los banquillos abarrotados de canteranos y los test preparatorios a medio gas. Desde este fin de semana, los cuartos de final de la fase autonómica de la Copa Federación pondrán a competir hasta ocho equipos de la Región.

Hay hambre de fútbol, y el premio, con la inolvidable visita del Real Madrid a Cartagena todavía en la retina, se antoja más goloso que nunca. En juego, un billete al torneo del KO por excelencia, ese campeonato que derriba categorías a base de ilusión y democratiza al deporte rey durante 90 minutos. Eso sí, la dureza del camino hace honor a la recompensa. En la fase regional, se disputarán tres eliminatorias a partido único donde en caso de empate el ganador se decidirá sin prórroga, directamente desde los once metros. El equipo que continúe con vida tras las semifinales del 27 de agosto y la final del 31, ambas rondas en campo neutral, se erigirá como el segundo representante regional, junto a un Molinense ya clasificado a la fase nacional por coeficiente. Después, otras tres rondas más a superar para alcanzar las semifinales nacionales. Entonces sí, el billete para la Copa del Rey.

La primera ronda de la fase regional se disputará este fin de semana, con un Águilas-Minera como plato fuerte del sábado

El menú de cuartos de final

La primera ronda comienza por el plato fuerte. Este sábado, 23 de agosto, El Rubial de Águilas recibirá a una novedosa Deportiva Minera desde las 19.30 horas en el único duelo entre dos equipos de Segunda RFEF. Sobre el papel, el choque de más altura que el sorteo puro ha brindado: dos proyectos ambiciosos, renovados desde el banquillo, con el objetivo del ascenso entre ceja y ceja. El primer duelo oficial de Adrián Hernández como blanquiazul, lo mismo para Checa con los rojillos.

Media hora más tarde, desde las 20.00 horas, el balón echará a rodar en La Constitución de Yecla. Será el debut del técnico Iván Martínez frente a su público, el comienzo de un nuevo ciclo para un Yeclano que ha tardado en arrancar, pero que está dejando grandes sensaciones en pretemporada. Enfrente, el Santomera de Jaime Zaragoza, técnico que suplirá este curso la baja de José Francisco Asensio.

El ganador se unirá al Molinense en la fase nacional en busca de unas semis que llevan a jugar contra los grandes

Los dos partidos del domingo 24 dibujan sendas previas del Grupo XIII de Tercera. Desde las 19.00 horas, El Secante de Alumbres acogerá el duelo entre la SFC Minerva del recién llegado Jaime Alarcón frente al joven Muleño de Chencho Ortega, dos equipos que aspiran a la permanencia y, por qué no, algo más. Para cerrar los cuartos de final, un duelo entre dos históricos que están de regreso al lugar al que pertenecen. Desde las 20.00 horas, el Olímpico de Totana de Paco Lorca visitará al Mazarrón de Keny. Hay hambre de fútbol oficial; el ayuno llega a su fin.