Semifinales I Ida Solari: «Es curiosa la confección del calendario» Santiago Solari, durante la rueda de prensa previa al clásico copero. / Sergio Pérez (Reuters) «No hay indiscutibles», señaló el técnico blanco sobre el duelo entre Vinicius y Bale por un puesto en el once para el clásico copero en el Camp Nou JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Martes, 5 febrero 2019, 13:52

A pesar de evitar el pasado fin de semana la cuestión del calendario de competiciones y del hecho de que el Real Madrid jugase su partido de Liga el domingo mientras el Barça, su rival mañana en Copa, lo hiciera el sábado, el técnico blanco sí se ha pronunciado al respecto en la previa del clásico copero de este miércoles en el Camp Nou. «Cuanto menos es curioso, pero nosotros no confeccionamos el calendario y debe responder por ello quien lo confecciona, que es LaLiga», señaló el entrenador argentino, dejando un recado a la entidad presidida por Javier Tebas sobre un posible trato de favor al Barça.

El calendario aprieta al Madrid, con citas decisivas en las próximas semanas en todos los frentes -abre la semifinal de Copa ante el Barça mañana en el Camp Nou, visita el Metropolitano en el derbi madrileño del próximo sábado y rinde visita al Ajax en Ámsterdam el martes 12 de febrero, todo ello en menos de siete días-, y Solari lo sabe. «Son competiciones diferentes, las queremos ganar todas y les pondremos el mismo empeño. Lo importante ahora es cómo afrontamos nosotros la eliminatoria. Tenemos que poner el foco en lo importante, que es el partido de mañana», señaló en relación a su primer clásico como técnico de la primera plantilla.

«Clásico es un partido entre dos equipos con gran rivalidad deportiva. Significa River-Boca, Inter-Milan, Peñarol-Nacional y por supuesto significa Real Madrid-Barcelona», afirmó cuestionado sobre su concepto personal de clásico.

«A nosotros nos encanta la competición, por eso nos dedicamos a esta profesión, como futbolistas o entrenadores. La competición es cada partido, desde el primero hasta el último, todos suman y así afrontamos los partidos anteriores y los que vienen por delante. Es nuestra obligación analizar el corto, el medio y el largo plazo, pero luego la competición tiene su ritmo natural y depara cosas imprevistas», explicó Solari, asumiendo así la máxima del 'partido a partido' de su compatriota Diego Pablo Simeone.

Respecto a la compleja elaboración del once para el partido ante el Barça, el técnico evitó cualquier tipo de pista, aunque aseguró que «no hay indiscutibles en el fútbol» en relación al particular duelo entre Vinicius y Bale por un puesto en el equipo titular. «Todos los jugadores aportan lo que traen. Unos aportan unas cosas y otros, otras. Algunos tienes más experiencia y otros más juventud y frescura», opinó. «No te lo voy a contar», zanjó no obstante cuando se le preguntó si tenía decidido ya su equipo inicial para el Camp Nou.

Lo que sí aclaró Solari es sus preferencias sobre la posibilidad de que Messi sea o no de la partida mañana. «En el fútbol siempre es bueno que los mejores jueguen este tipo de partidos», aseguró, negando en cualquier caso que las dudas sobre la disponibilidad del astro culé condicionen la preparación del partido. «En absoluto influye», señaló tajante. «Nunca se sabe, porque no depende sólo de lo que proponga uno», explicó en relación a posibles variaciones tácticas.

«Vallejo casi está, con lo cual estamos muy contentos porque prácticamente tenemos a todos, lo que hace la convocatoria más difícil. Es una de las partes más duras del trabajo del entrenador seleccionar, pero lo importante es que todos pongan su talento y su capacidad al servicio del equipo», afirmó Solari sobre el hecho de que su enfermería se haya vaciado casi por completo tras meses de padecimiento por las lesiones. «Tenemos nuestra energía y nuestro foco en el partido de mañana», despachó una vez más la cuestión de Isco y el no saludo a Chendo, delegado del primer equipo, tras el duelo del domingo ante el Alavés, un gesto al que el futbolista malagueño ha restado importancia a través de las redes sociales.