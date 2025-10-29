La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del encuentro entre el Cieza y el Córdoba en La Arboleja. CD Cieza.
Copa del Rey

El rugido de La Arboleja: el Cieza logra la hazaña y tumba al Córdoba

Un zapatazo de Rafa Ortiz en la recta final hace justicia al gran partido del cuadro espartero, que doblega a un equipo tres categorías superior y recibirá a un Primera División en la siguiente ronda

Antonio Zomeño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:09

La brega de Samu en cada bola, la zurda sublime de Domi, la triste lesión de Florian y el trabajo de Ángel. Las manos de ... Álex, el pie salvador de Edu Luna, la experiencia de Camacho y Britos, y, sobre todo, el traje de héroe de Rafa Ortiz, con un zapatazo descomunal para entrar directo a la historia del fútbol espartero. El Cieza, de Tercera RFEF, logra una hazaña histórica y avanza de ronda tras eliminar al Córdoba (1-0), rival de Segunda División, y recibirá a un equipo de Primera en la siguiente eliminatoria.

