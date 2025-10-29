El rugido de La Arboleja: el Cieza logra la hazaña y tumba al Córdoba

La brega de Samu en cada bola, la zurda sublime de Domi, la triste lesión de Florian y el trabajo de Ángel. Las manos de ... Álex, el pie salvador de Edu Luna, la experiencia de Camacho y Britos, y, sobre todo, el traje de héroe de Rafa Ortiz, con un zapatazo descomunal para entrar directo a la historia del fútbol espartero. El Cieza, de Tercera RFEF, logra una hazaña histórica y avanza de ronda tras eliminar al Córdoba (1-0), rival de Segunda División, y recibirá a un equipo de Primera en la siguiente eliminatoria.

CD Cieza Álex Sánchez; Rafa Ortiz, Edu Luna, David Guerrero, Aguirre; Sergio Camacho, Christian Britos, Samu, Domi, Esteban (Darío, 75'); Florian (Ángel, 20' (Ayoub, 75'). 1 - 0 Córdoba Carlos Marín; Albuera, Álex Martín, Xavi Sintes, Timorán; Diego Bri, Del Moral, Pedro Ortiz, Kevin Medina (Dalisson, 67'); Jan Salas, Obolskii. Goles: 1-0, minuto 82, Rafa Ortiz.

Árbitro: Muresan Muresan, del colegio alicantino.

Incidencias: Primera ronda de la Copa del Rey. Estadio Municipal de La Arboleja, ante unos 2.900 espectadores, unos cien blanquiverdes.

Tres décadas llevaba conteniendo este rugir La Arboleja, y se notó desde el calentamiento. Cada balón dividido, cada posesión, recuperación o control se cantó como un gol durante todo el choque, pero todavía quedaba para el estallido de la locura. Hasta entonces, el bloque bajo de los de Ranko planteaba una guerra en cada metro cuadrado del verde, donde un Córdoba asfixiado no conseguía trasladar una circulación plácida, con un claro dominio territorial, en ningún tipo de peligro. A los 20 minutos de duelo, el Cieza perdía a su estrella, el pichichi Florian, por una lesión muscular. El todavía más difícil, sin el olfato del principal referente. Entonces, directamente el cuadro espartero pasó a comerse al Córdoba.

Primero Domi y después Esteban probaron fortuna desde fuera, con dos buenos intentos que obligaron a la estirada de Marín, pero tan solo era un aviso de la doble oportunidad que a punto estuvo de tirar abajo La Arboleja. La brega de Samu, incansable por el carril derecho, habilitó a Domi, que primero la reventó contra el palo, después se encontró con una parada salvadora de Martín. Ovación del respetable al intermedio, en pie, al grito de 'Sí se puede'.

Del sufrimiento al delirio

Tras el descanso, el Córdoba pasó a imponer la lógica, el presupuesto y tres categorías de diferencia. Todo eso que el empuje colectivo de los ciezanos habían diluido en un primer tiempo sensacional. El Córdoba las tuvo, pudo aguar el sueño copero del Cieza, pero el signo de la noche estaba escrito, una noche directa a las vitrinas de La Arboleja.

Porque entonces llegó la lluvia, y con ella la locura. Cuando peor lo pasaba el Cieza, un zapatazo antológico de Rafa Ortiz, que la pegó con el alma, desde la frontal del área, desató el delirio en La Arboleja, con un gol para la historia, uno de esos tantos que justifican carreras y resuenan más allá de las fronteras regionales. Restaban quince minutos con el añadido. Un cuarto de hora agónico, donde los olés de cada pase se intercalaban con el sonido de viento contínuo, entre los estallidos, como un gol, tras cada despeje. El córner visitante, alientos contenidos e improperios irreproducibles. El pitido final, y el estallido del delirio, la fiesta sobre el césped, el reflejo de una hazaña para la historia del fútbol espartero, que avanza a la segunda ronda y recibirá a un Primera.