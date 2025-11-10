Real Murcia y Cartagena esperan a un Primera o un Segunda en la Copa del Rey El Cieza tiene asegurado un rival de la máxima categoría en el sorteo que se celebra este martes a las 13.00 horas

Este martes, a partir de las 13.00 horas, tanto el Cartagena como el Real Murcia, los dos equipos de la Región que militan en Primera Federación, conocerán a su rival en la segunda ronda de la nueva edición de la Copa del Rey después de que ambos superaran el primer envite ante el Puente Genil y el Antequera, respectivamente. También estará en el bombo el Cieza, que jugará contra un Primera.

Albinegros y granas son dos de los seis clubes de la tercera categoría del fútbol español que comparten la misma zona geográfica que los representantes murcianos, que estarán acompañados por el Eldense, Tenerife, Guadalajara y Talavera. Lo malo es que a solo uno de los seis le tocará un equipo de Primera División, mientras que los otros cinco se medirán a un equipo de Segunda. Las opciones de un grande, por lo tanto, son mínimas.

Eso sí, tanto el Cartagena como el Real Murcia jugarán en casa esta eliminatoria en la primera semana de diciembre, justo unos días antes de que ambos se enfrenten en el Cartagonova, en el primer derbi de la temporada 2025-26. La ronda copera sería el 2, 3 o 4 de diciembre, mientras que el duelo de rivalidad regional está programado para el domingo 7 a las cinco de la tarde.

Entre los equipos de que le pueden caer al Cartagena y el Real Murcia hay 8 de Primera, algunos de ellos muy apetecibles ya que además se encuentran jugando competiciones europeas. Son los casos del Villarreal de Marcelino García Toral o el Betis de Pellegrini, además de otros históricos en horas más bajas como el Sevilla y el Valencia. En el Cartagonova crece las ganas de ver al cuadro verdiblanco, pues los anteriores pasaron por el estadio en temporadas anteriores.

Varios antecedentes

Además, el bombo también podría deparar que Julian Calero volviera al Cartagonova al frente del Levante, sin duda un regreso que los aficionados albinegros vivirían con mucho entusiasmo porque el entrenador obró el milagro de la salvación en 2024 en medio de una situación realmente crítica con solo 15 puntos en 21 jornadas.

El bombo también depararía otros cruces interesantes para albinegros y granas ante el Elche, el Rayo Vallecano y el Getafe. Los posibles rivales de Segunda son el Almería, Granada, Cádiz, Málaga, Ceuta, Leganés y Albacete. El Cartagena en particular lleva años de dulce llegando a la tercera ronda de esta competición. Sea contra un Primera o un Segunda, el partido dejará ingresos por taquillas. Y llegado el caso de pasar la ronda, el Cartagena y el Real Murcia se asegurarían muy probablemente un pez gordo como el Real Madrid y el Barcelona, con lo que ello supone a nivel de beneficios para un presupuesto de Primera RFEF.

El Cieza, un Primera seguro

El Cieza, por su parte, tiene garantizada la visita de un equipo de Primera División que por proximidad geográfica solo podrán ser el Villarreal, el Rayo Vallecano, el Getafe, el Betis, el Sevilla, el Levante o el Elche. Después de dar la campanada contra el Córdoba, de Segunda División, el cuadro ciezano se ha ganado todos los derechos para vivir otra noche copera.