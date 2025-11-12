La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ortuño se choca contra Jaume Doménech, en el partido de Copa del Rey entre el Cartagena y el Valencia de 2022. Antonio Gil / AGM
Copa del Rey

Real Murcia, Cartagena y Cieza ya conocen los horarios de sus partidos de Copa del Rey

El martes 2 de diciembre a las 19 horas lo harán los de Ranko Despotović; el miércoles 3, los pimentoneros a las 20 horas; y los albinegros jugarán la segunda ronda copera el jueves 4 a las 21 horas

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:28

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho oficial los horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey, donde la Región de Murcia tiene a tres participantes. El primero en jugar será el Cieza, que recibirá en La Arboleja al Levante de Julián Calero el martes 2 de diciembre a las 19 horas. Los de Ranko Despotović están convencidos de dar guerra a los granotas y, por qué no, hacer la machada de eliminar a un Primera División. Florian Taulemesse, delantero francés del Cieza de 39 años, ya avisó: «Que se preparen».

El quid de la cuestión estaba en cuándo pondrían a jugar al Real Murcia porque, salvo sorpresa de última hora, era un secreto a voces que el Cartagena lo haría el jueves, como así ha sido. El motivo era que el Valencia, su rival copero, juega en Vallecas contra el Rayo Vallecano el lunes 1 de diciembre. Así que para cumplir los plazos de descanso, la eliminatoria se disputará a las 21 horas del 4 de diciembre.

Por su parte, el Real Murcia recibirá en el Enrique Roca al Cádiz el miércoles 3 a las 20 horas y tendrá un día más de descanso de cara al derbi programado para el puente de la Constitución. No hay fecha confirmada todavía, pero todo apunta a que el debate está entre que se juegue el domingo 7 o el lunes 8, aprovechando que coincide con el Día de la Inmaculada, festivo nacional.

Tanto el partido del Cieza como el del Cartagena serán retransmitidos por televisión al jugarse el pase a la siguiente ronda contra un Primera División. Así que la plataforma Movistar+ emitirá esos vibrantes duelos coperos en directo.

