El Lorca Deportiva no puede con un Almería superior

Un Almería muy superior no dio opción al Lorca Deportiva ayer en el Francisco Artés Carrasco y el gato al agua se lo llevó el ... equipo de Segunda División por 0-2. Durante los noventa minutos se notó la diferencia de categoría sobre el terreno de juego. Los de Rubi supieron marcar los tiempos para hacer los goles por medio de Marko Perovic y Embarba y lograr un triunfo merecido.

Lorca Deportiva Fran Árbol; Jaime Escobar, Kiko, Fromsa (Saturday, 46), Galiano; Dani Albiar, Álvaro Martínez (Willy, 68), Tafalla (Sergi Monteverde, 46), Gabri López (Adri Heredia, 57), Acevedo y Tomás Inglés (Naranjo, 46). 0 - 2 UD Almería Fernando; Centelles, Pedro Fidel, Aridane, Selvi; Luna (Chirino, 80), Robertone (Dion Lopy, 64), Gui (Patrick Soko, 74), Arnau (Embarba, 67), Marko Perovic (Nico Melamed, 68) y Thalys. Goles: 0-1, minuto 44, Marko Perovic; 0-2, minuto 90, Embarba.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Colegio Valenciano). Amonestó a Kiko, Gabri López, Acevedo, Perovic y Dion Lopy.

El primer tiempo estuvo marcada por la igualdad inicial y un progresivo control del juego por parte del Almería. El Lorca Deportiva mostró orden defensivo y buena disposición táctica durante los primeros compases, tratando de sorprender con acciones aisladas, como el disparo lejano de Tomás Inglés que se marchó por encima del travesaño.

El conjunto visitante respondió rápidamente y comenzó a imponer su ritmo gracias a la movilidad de sus mediocampistas y la proyección constante por los laterales. A los seis minutos, Aridane probó fortuna con un disparo potente desde fuera del área que obligó a Fran Árbol a intervenir. La insistencia almeriense continuó y Thalys, muy activo en tres cuartos de campo, avisó con un remate desviado.

El primer golpe

La ocasión más clara para el Almería llegó pasada la media hora, con un cabezazo de Robertone dentro del área que encontró nuevamente la respuesta del guardameta lorquino, uno de los destacados del primer acto. Sin embargo, cuando el descanso parecía cercano, el cuadro visitante logró abrir el marcador en el minuto 44. Uuna brillante acción individual de Thalys, que superó con habilidad a su defensor, dio paso a una asistencia a Perovic, quien definió con comodidad ante un Fran Árbol ya vencido.

El segundo tiempo comenzó con una ocasión clarísima para el Lorca. Naranjo se plantó solo ante el guardameta, pero este reaccionó con rapidez y le arrebató el balón justo antes del remate. Fue un inicio prometedor para los locales, que buscaron igualar el marcador. Sin embargo, con el paso de los minutos el Almería tomó el control.

El Lorca trató de mantener el orden defensivo y aprovechar las transiciones, pero el cansancio empezó a notarse. Pese a ello, Kiko dispuso de una buena oportunidad con un disparo, mientras que el Almería imponía su ritmo y calidad técnica. A los 78 minutos, Melamed tuvo una ocasión clara dentro del área, pero el meta local realizó una gran intervención para mantener vivo a su equipo.

Cuando el partido se acercaba al final, al filo del minuto 90, Embarba aprovechó un despiste defensivo para marcar el 0-2 y sentenciar el duelo. El Lorca, que compitió con orgullo y esfuerzo, lo intentó hasta el final, pero no encontró el camino del gol. Finalmente, el Almería se llevó la victoria y el pase de ronda, mientras que el conjunto lorquino se despidió con la cabeza alta tras una actuación digna.