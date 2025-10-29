La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gonzalo J. Martínez
Copa del Rey

El Lorca Deportiva no puede con un Almería superior

Los de Sebas López compitieron de tú a tú con un rival de Segunda que acabó llevándose la victoria gracias al talento de sus individualidades

Pedro Re

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:23

Comenta

Un Almería muy superior no dio opción al Lorca Deportiva ayer en el Francisco Artés Carrasco y el gato al agua se lo llevó el ... equipo de Segunda División por 0-2. Durante los noventa minutos se notó la diferencia de categoría sobre el terreno de juego. Los de Rubi supieron marcar los tiempos para hacer los goles por medio de Marko Perovic y Embarba y lograr un triunfo merecido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  2. 2 Dos preguntas a elegir en el práctico, temario cerrado y papel autocopiable: así serán las nuevas oposiciones docentes
  3. 3 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  4. 4 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  5. 5 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  6. 6 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  7. 7

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  8. 8

    Exculpan a un conductor murciano captado por un radar circulando a 211 km/h
  9. 9 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  10. 10

    Adrián Colunga llega al banquillo del Real Murcia tras fulminar Moreno a Exteberria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Lorca Deportiva no puede con un Almería superior

El Lorca Deportiva no puede con un Almería superior