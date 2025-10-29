Kevin rompe la sequía del Cartagena e invita a otra ronda en la Copa

Gol en Las Gaunas se escuchó el martes por la noche en la radio. Y los que una vez -hace ya mucho tiempo- fuimos niños ... volvimos a nuestra infancia. Fue una descarga de nostalgia y añoranza del pasado directa al corazón. Solo la Copa del Rey te puede llevar de vuelta a ese mundo que hace tanto tiempo que se nos fue. La nostalgia es buena si se controla y no se convierte en melancolía, pena y tristeza. Ya no hay goles en Las Gaunas en la radio, pero esta Copa mola y a ella nos agarramos para soñar con que algún día el fútbol moderno empezará a parecerse un poquito al del pasado. Aunque nunca suceda. Cuando hay Copa, vuelven los goles en Las Gaunas. No caigamos en la melancolía, por tanto.

Salerm Puente Genil Benito del Valle; Marcos Pérez, Jesús Pozo, Rafita, Carmona; Joel Armengol (Capi, 76), Polaco (Lalo Hernández, 67); Alain Araiza, Salva Vegas (Carlos Ramírez, 57), Azael (Cacho, 45); y Montenegro (Ismael García, 57). 0 - 1 FC Cartagena Lucho García; Perejón, Fran Vélez, Imanol Baz, Nil; Edgar Alcañiz (Fidalgo, 73), Chuca (Larrea, 84); Calderón (Ander Martín, 66), Kevin (Luismi Redondo, 66), Nacho Sánchez; y Ortuño (Chiki, 73). Gol: 0-1, Kevin (minuto 57).

Árbitro: Manuel García (extremeño). Amarillas al local Ismael García y al visitante Fran Vélez.

Incidencias: Manuel Polinario. 1.500 espectadores.

Es deprimente pasear hoy por barrios colonizados por bares de apuestas y bazares chinos. Pero si lo piensas bien cuando éramos crríos en los barrios había bingos, bazares locales y tiendas de ultramarinos. Antes había yonkis con chándal de táctel y gente dejándose el jornal en las tragaperras. Ahora hay ludópatas que no lo parecen quemando la tarjeta de crédito en soledad. Antes pasaban cosas feas y se tapaban. Ahora también y se tapan menos. Todo cambia, pero no tanto como pensamos. Y si nos entra la morriña llega la última semana de octubre y nos la quitamos de encima con la Copa del Rey. Porque la Copa cambia, pero no tanto como pensamos. Su esencia y su sabor permanece intacto.

Al Cartagena históricamente no se le dio mal el torneo. De hecho, al margen de los ascensos de Torrejón, Alcoy y Málaga, las noches más recordadas de su historia llegaron en la Copa: la Real Sociedad de Arconada, Bakero y Toshack en Torre Pacheco, el Barça de Cruyff en un Cartagonova recién estrenado, el Athletic de Valverde y Ziganda y antes el de Julio Salinas y Goikoetxea, el Valladolid de Caminero y los colombianos, el Barça de Neymar, Puyol e Iniesta, el Sevilla de Berizzo y Nolito, el Valencia dos veces, con Bordalás primero y con Baraja después, y el Villarreal europeo de Baena, Danjuma, Morales y Chukwueze, con Quique Setién en el banquillo.

Llas claves Seguridad defensiva Nueva portería a cero seguida de un Cartagena que apenas concedió ocasiones a su rival, esta vez con Lucho bajo palos

Oficio Los de Javi Rey leyeron el partido a la perfección y aprovecharon su momento, ante un bravo conjunto local

Estreno a domicilio Las mejores opciones las tuvo Ortuño, que sigue en crisis de cara a gol, y el primer tanto lo hizo finalmente Kevin

De momento, sigue el idilio copero del Efesé con el torneo del 'KO'. Anoche, en un escenario complejo, salió a flote, compitió bien y se clasificó para la segunda ronda, lo mismo que viene haciendo desde 2020. Cumple en este torneo el equipo, esté en Segunda o no. Con más o menos brillo, pero siempre hace los deberes. En Puente Genil, donde hubo fiesta mayor porque su equipo jugaba por primera vez un partido oficial en esta competición, los de Javi Rey dieron mejor imagen que los años anteriores en Beasain, Andorra, Alcorcón o Azuaga. Entonces pasaron por los pelos. Esta vez, con merecimiento y dando la sensación de que todo estuvo controlado. Desde el minuto 1 al 90.

El primer gol

Además del triunfo, que es importante pensando en una buena taquilla en el futuro en un contexto de crisis institucional y complicaciones económicas, el partido deja una fantástica noticia: Kevin Sánchez marcó y de esta manera acabó la sequía anotadora del Efesé a domicilio. Tenía que ser él, la gran sensación en este inicio de temporada en el conjunto albinegro. Pase a la segunda ronda y adiós a los fantasmas.

El partido, con lleno en las gradas del pequeño Manuel Polinario y una fuerte tromba de agua durante el calentamiento, empezó accidentado porque al minuto de juego el árbitro tuvo que parar el juego para que fueran atendidos Marcos Pérez y Ortuño tras un choque de cabezas. Ambos jugadores se incorporarían al partido con un aparatoso vendaje en la cabeza. La fase inicial sería de dominio local, pero sin generar peligro. Lucho García, meta titular en la Copa, no tenía que intervenir.

Tres ocasiones de Ortuño

Hubo que esperar al minuto 26 para ver la primera acción peligrosa del Cartagena ante un rival que estaba dando la cara. Una oportunidad que llegó tras un saque de esquina rematado de cabeza por Ortuño. Se le fue arriba una de esas oportunidades que el yeclano antes solía aprovechar. Posteriormente, el partido de trabó mucho y no pasó nada más en el primer tiempo.

En el 54, tras una mala salida del meta local Benito del Valle de su área, el rechace le caería a Ortuño que desde fuera del área la tiraba fuera. Fue otra ocasión muy clara para el ariete albinegro. El partido se volvió a loco y en una rápida acción se iban a adelantar de los de Javi Rey. Fue en el minuto 57, con una buena descarga de Ortuño y un pase de la muerte de Calderón para Kevin Sánchez, quien no falló. Ortuño perdonó después de nuevo. Su remate de cabeza se fue lamiendo el palo. El Puente Genil sufrió el golpe del 0-1 y apenas inquietó la meta de Lucho García, quien vivió tranquilo en un tramo final bien controlado por el Cartagena.