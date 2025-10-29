La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chuca, titular ayer por vez primera, intenta dejar atrás a dos rivales, anoche en Puente Genil. LOF

Kevin rompe la sequía del Cartagena e invita a otra ronda en la Copa

El Efesé compite bien en el difícil campo del Puente Genil, Ortuño perdona tres veces y el joven atacante burgalés decide el encuentro

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:47

Comenta

Gol en Las Gaunas se escuchó el martes por la noche en la radio. Y los que una vez -hace ya mucho tiempo- fuimos niños ... volvimos a nuestra infancia. Fue una descarga de nostalgia y añoranza del pasado directa al corazón. Solo la Copa del Rey te puede llevar de vuelta a ese mundo que hace tanto tiempo que se nos fue. La nostalgia es buena si se controla y no se convierte en melancolía, pena y tristeza. Ya no hay goles en Las Gaunas en la radio, pero esta Copa mola y a ella nos agarramos para soñar con que algún día el fútbol moderno empezará a parecerse un poquito al del pasado. Aunque nunca suceda. Cuando hay Copa, vuelven los goles en Las Gaunas. No caigamos en la melancolía, por tanto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  3. 3 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  4. 4 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  5. 5 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  6. 6

    Exculpan a un conductor murciano captado por un radar circulando a 211 km/h
  7. 7 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  8. 8

    Adrián Colunga llega al banquillo del Real Murcia tras fulminar Moreno a Exteberria
  9. 9

    Los profesores avisan de que las redes dañan la salud mental de los estudiantes
  10. 10 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Kevin rompe la sequía del Cartagena e invita a otra ronda en la Copa

Kevin rompe la sequía del Cartagena e invita a otra ronda en la Copa